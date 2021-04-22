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22.04.2021 13:25
Рубрика: Власть

Видео: В масштабных учениях в Крыму задействованы корабли и авиация

Текст: Александр Степанов
В Крыму на полигоне "Опук" начался основной этап учений войск Южного военного округа и Воздушно-десантных войск. О подробностях сообщили в Минобороны РФ.

В ходе маневров отрабатываются вопросы противодесантной обороны морского побережья. Так, на учениях расчеты зенитных ракетных комплексов "Бук-М3", "Тор-М2", переносных ЗРК "Игла-С", зенитно-ракетных установок "Тунгуска" отразили удары средств воздушного нападения противника на малых и средних высотах и дальностях от 2 до 70 километров.

Фото: Министерство обороны РФ
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По плану корабли Черноморского флота должны отразить ракетные удары зенитно-ракетным комплексом "Оса-МА". Корабельный десант при отражении ракетного удара применит средства РЭБ с постановкой ложных уводящих целей. Огневую поддержку высадки десанта проведут фрегаты "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен".

В ходе воздушной части учений самолеты морской авиации Черноморского флота Су-30СМ, Су-24М и Су-34 отработают нанесение авиационного удара по морским мишеням с рубежа 100 километров. Штурмовики Су-25 и Су-25СМ3 окажут поддержку высадки морского десанта на побережье. Вертолеты морской авиации, в свою очередь, проведут высадку саперных групп разграждения. Десантные корабли в рамках подготовки высадки десанта проведут артиллерийский налет по огневым позициям противодесантной обороны с использованием реактивных систем залпового огня корабельной десантной группы.

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