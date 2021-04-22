За сутки в России подтверждено 8996 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 13,2% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам 1 Москва 2704

2 Санкт-Петербург 682

3 Московская область 590

4 Ростовская область 237

5 Нижегородская область 193

6 Самарская область 190

7 Воронежская область 170

8 Иркутская область 151

9 Саратовская область 138

10 Свердловская область 119

11 Красноярский край 116

12 Челябинская область 112

13 Волгоградская область 105

14 Пермский край 102

15 Краснодарский край 101

16 Республика Крым 98

17 Республика Башкортостан 97

18 Ставропольский край 96

19 Пензенская область 94

20 Ленинградская область 88

21 Ярославская область 85

22 Белгородская область 85

23 Новосибирская область 85

24 Алтайский край 83

25 Республика Саха (Якутия) 82

26 Брянская область 80

27 Ульяновская область 80

28 Тверская область 78

29 Курская область 76

30 Архангельская область 72

31 Кировская область 72

32 Оренбургская область 71

33 Липецкая область 70

34 Вологодская область 69

35 Кемеровская область 68

36 Владимирская область 67

37 Омская область 66

38 Астраханская область 65

39 Ханты-Мансийский автономный округ 65

40 Калининградская область 63

41 Республика Карелия 62

42 Удмуртская Республика 61

43 Ивановская область 60

44 Псковская область 59

45 Тамбовская область 59

46 Тульская область 59

47 Калужская область 57

48 Орловская область 53

49 Смоленская область 52

50 Республика Чувашия 50

51 Тюменская область 50

52 Рязанская область 48

53 Республика Коми 46

54 Республика Дагестан 45

55 Новгородская область 42

56 Курганская область 37

57 Республика Татарстан 37

58 Забайкальский край 35

59 Республика Мордовия 32

60 Приморский край 32

61 Республика Бурятия 29

62 Хабаровский край 29

63 Кабардино-Балкарская Республика 28

64 Севастополь 24

65 Республика Хакасия 23

66 Мурманская область 21

67 Томская область 21

68 Костромская область 20

69 Сахалинская область 18

70 Ямало-Ненецкий автономный округ 18

71 Республика Марий Эл 16

72 Республика Ингушетия 15

73 Республика Калмыкия 13

74 Республика Адыгея 11

75 Карачаево-Черкесская Республика 11

76 Амурская область 11

77 Чеченская Республика 11

78 Республика Северная Осетия-Алания 10

79 Камчатский край 9

80 Республика Алтай 7

81 Магаданская область 4

82 Чукотский автономный округ 2

83 Республика Тыва 2

84 Ненецкий автономный округ 1

85 Еврейская автономная область 1 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 736 121 случай (+0,19%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва 0,01%

2. Еврейская автономная область 0,02%

3. Республика Алтай, Мурманская область 0,04% За последние сутки подтверждено 397 смертей: Москва 54

Санкт-Петербург 35

Ростовская область 25

Свердловская область 16

Самарская область 15

Московская область 14

Нижегородская область 14

Тульская область 11

Краснодарский край 11

Красноярский край 10

Тверская область 8

Ленинградская область 8

Пермский край 8

Челябинская область 8

Алтайский край 8

Иркутская область 7

Волгоградская область 6

Владимирская область 5

Смоленская область 5

Республика Коми 5

Ставропольский край 5

Удмуртская Республика 5

Оренбургская область 5

Саратовская область 5

Липецкая область 4

Рязанская область 4

Вологодская область 4

Республика Чувашия 4

Пензенская область 4

Ульяновская область 4

Новосибирская область 4

Томская область 4

Республика Саха (Якутия) 4

Воронежская область 3

Костромская область 3

Ярославская область 3

Республика Крым 3

Севастополь 3

Республика Башкортостан 3

Курганская область 3

Тюменская область 3

Белгородская область 2

Калужская область 2

Курская область 2

Орловская область 2

Тамбовская область 2

Республика Карелия 2

Калининградская область 2

Псковская область 2

Республика Калмыкия 2

Астраханская область 2

Республика Мордовия 2

Республика Татарстан 2

Республика Алтай 2

Республика Хакасия 2

Кемеровская область 2

Омская область 2

Республика Бурятия 2

Хабаровский край 2

Архангельская область 1

Чеченская Республика 1

Республика Марий Эл 1

Кировская область 1

Ханты-Мансийский автономный округ 1

Забайкальский край 1

Приморский край 1

Сахалинская область 1 За весь период по России умерло 107 103 человека. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 8934 человека: Москва 1907

Санкт-Петербург 906

Московская область 593

Нижегородская область 217

Самарская область 214

Воронежская область 211

Республика Башкортостан 204

Ростовская область 203

Иркутская область 166

Псковская область 153

Белгородская область 140

Ставропольский край 133

Свердловская область 131

Челябинская область 129

Курская область 121

Архангельская область 117

Кировская область 116

Саратовская область 113

Пермский край 107

Ульяновская область 102

Красноярский край 102

Волгоградская область 101

Республика Крым 95

Краснодарский край 94

Омская область 94

Пензенская область 91

Ярославская область 89

Владимирская область 85

Ленинградская область 84

Новгородская область 84

Орловская область 82

Тверская область 82

Брянская область 77

Алтайский край 76

Калужская область 75

Вологодская область 75

Калининградская область 74

Рязанская область 70

Тамбовская область 70

Удмуртская Республика 70

Республика Карелия 68

Тюменская область 65

Ханты-Мансийский автономный округ 65

Астраханская область 63

Оренбургская область 59

Тульская область 55

Курганская область 54

Забайкальский край 50

Новосибирская область 47

Республика Коми 44

Республика Дагестан 44

Республика Чувашия 44

Кемеровская область 44

Республика Бурятия 43

Приморский край 43

Мурманская область 40

Республика Мордовия 36

Хабаровский край 34

Томская область 33

Ивановская область 32

Кабардино-Балкарская Республика 31

Севастополь 29

Республика Татарстан 29

Смоленская область 27

Республика Северная Осетия - Алания 23

Сахалинская область 23

Амурская область 20

Республика Калмыкия 19

Ямало-Ненецкий автономный округ 19

Республика Марий Эл 17

Республика Хакасия 14

Республика Адыгея 11

Камчатский край 10

Республика Ингушетия 9

Чеченская Республика 8

Республика Тыва 7

Республика Алтай 6

Карачаево-Черкесская Республика 5

Магаданская область 5

Ненецкий автономный округ 4

Республика Саха (Якутия) 1

Еврейская автономная область 1 За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 361 807.