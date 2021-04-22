За сутки в России подтверждено 8996 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 13,2% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам
- 1 Москва 2704
- 2 Санкт-Петербург 682
- 3 Московская область 590
- 4 Ростовская область 237
- 5 Нижегородская область 193
- 6 Самарская область 190
- 7 Воронежская область 170
- 8 Иркутская область 151
- 9 Саратовская область 138
- 10 Свердловская область 119
- 11 Красноярский край 116
- 12 Челябинская область 112
- 13 Волгоградская область 105
- 14 Пермский край 102
- 15 Краснодарский край 101
- 16 Республика Крым 98
- 17 Республика Башкортостан 97
- 18 Ставропольский край 96
- 19 Пензенская область 94
- 20 Ленинградская область 88
- 21 Ярославская область 85
- 22 Белгородская область 85
- 23 Новосибирская область 85
- 24 Алтайский край 83
- 25 Республика Саха (Якутия) 82
- 26 Брянская область 80
- 27 Ульяновская область 80
- 28 Тверская область 78
- 29 Курская область 76
- 30 Архангельская область 72
- 31 Кировская область 72
- 32 Оренбургская область 71
- 33 Липецкая область 70
- 34 Вологодская область 69
- 35 Кемеровская область 68
- 36 Владимирская область 67
- 37 Омская область 66
- 38 Астраханская область 65
- 39 Ханты-Мансийский автономный округ 65
- 40 Калининградская область 63
- 41 Республика Карелия 62
- 42 Удмуртская Республика 61
- 43 Ивановская область 60
- 44 Псковская область 59
- 45 Тамбовская область 59
- 46 Тульская область 59
- 47 Калужская область 57
- 48 Орловская область 53
- 49 Смоленская область 52
- 50 Республика Чувашия 50
- 51 Тюменская область 50
- 52 Рязанская область 48
- 53 Республика Коми 46
- 54 Республика Дагестан 45
- 55 Новгородская область 42
- 56 Курганская область 37
- 57 Республика Татарстан 37
- 58 Забайкальский край 35
- 59 Республика Мордовия 32
- 60 Приморский край 32
- 61 Республика Бурятия 29
- 62 Хабаровский край 29
- 63 Кабардино-Балкарская Республика 28
- 64 Севастополь 24
- 65 Республика Хакасия 23
- 66 Мурманская область 21
- 67 Томская область 21
- 68 Костромская область 20
- 69 Сахалинская область 18
- 70 Ямало-Ненецкий автономный округ 18
- 71 Республика Марий Эл 16
- 72 Республика Ингушетия 15
- 73 Республика Калмыкия 13
- 74 Республика Адыгея 11
- 75 Карачаево-Черкесская Республика 11
- 76 Амурская область 11
- 77 Чеченская Республика 11
- 78 Республика Северная Осетия-Алания 10
- 79 Камчатский край 9
- 80 Республика Алтай 7
- 81 Магаданская область 4
- 82 Чукотский автономный округ 2
- 83 Республика Тыва 2
- 84 Ненецкий автономный округ 1
- 85 Еврейская автономная область 1
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 736 121 случай (+0,19%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Республика Тыва 0,01%
- 2. Еврейская автономная область 0,02%
- 3. Республика Алтай, Мурманская область 0,04%
За последние сутки подтверждено 397 смертей:
- Москва 54
- Санкт-Петербург 35
- Ростовская область 25
- Свердловская область 16
- Самарская область 15
- Московская область 14
- Нижегородская область 14
- Тульская область 11
- Краснодарский край 11
- Красноярский край 10
- Тверская область 8
- Ленинградская область 8
- Пермский край 8
- Челябинская область 8
- Алтайский край 8
- Иркутская область 7
- Волгоградская область 6
- Владимирская область 5
- Смоленская область 5
- Республика Коми 5
- Ставропольский край 5
- Удмуртская Республика 5
- Оренбургская область 5
- Саратовская область 5
- Липецкая область 4
- Рязанская область 4
- Вологодская область 4
- Республика Чувашия 4
- Пензенская область 4
- Ульяновская область 4
- Новосибирская область 4
- Томская область 4
- Республика Саха (Якутия) 4
- Воронежская область 3
- Костромская область 3
- Ярославская область 3
- Республика Крым 3
- Севастополь 3
- Республика Башкортостан 3
- Курганская область 3
- Тюменская область 3
- Белгородская область 2
- Калужская область 2
- Курская область 2
- Орловская область 2
- Тамбовская область 2
- Республика Карелия 2
- Калининградская область 2
- Псковская область 2
- Республика Калмыкия 2
- Астраханская область 2
- Республика Мордовия 2
- Республика Татарстан 2
- Республика Алтай 2
- Республика Хакасия 2
- Кемеровская область 2
- Омская область 2
- Республика Бурятия 2
- Хабаровский край 2
- Архангельская область 1
- Чеченская Республика 1
- Республика Марий Эл 1
- Кировская область 1
- Ханты-Мансийский автономный округ 1
- Забайкальский край 1
- Приморский край 1
- Сахалинская область 1
За весь период по России умерло 107 103 человека.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 8934 человека:
- Москва 1907
- Санкт-Петербург 906
- Московская область 593
- Нижегородская область 217
- Самарская область 214
- Воронежская область 211
- Республика Башкортостан 204
- Ростовская область 203
- Иркутская область 166
- Псковская область 153
- Белгородская область 140
- Ставропольский край 133
- Свердловская область 131
- Челябинская область 129
- Курская область 121
- Архангельская область 117
- Кировская область 116
- Саратовская область 113
- Пермский край 107
- Ульяновская область 102
- Красноярский край 102
- Волгоградская область 101
- Республика Крым 95
- Краснодарский край 94
- Омская область 94
- Пензенская область 91
- Ярославская область 89
- Владимирская область 85
- Ленинградская область 84
- Новгородская область 84
- Орловская область 82
- Тверская область 82
- Брянская область 77
- Алтайский край 76
- Калужская область 75
- Вологодская область 75
- Калининградская область 74
- Рязанская область 70
- Тамбовская область 70
- Удмуртская Республика 70
- Республика Карелия 68
- Тюменская область 65
- Ханты-Мансийский автономный округ 65
- Астраханская область 63
- Оренбургская область 59
- Тульская область 55
- Курганская область 54
- Забайкальский край 50
- Новосибирская область 47
- Республика Коми 44
- Республика Дагестан 44
- Республика Чувашия 44
- Кемеровская область 44
- Республика Бурятия 43
- Приморский край 43
- Мурманская область 40
- Республика Мордовия 36
- Хабаровский край 34
- Томская область 33
- Ивановская область 32
- Кабардино-Балкарская Республика 31
- Севастополь 29
- Республика Татарстан 29
- Смоленская область 27
- Республика Северная Осетия - Алания 23
- Сахалинская область 23
- Амурская область 20
- Республика Калмыкия 19
- Ямало-Ненецкий автономный округ 19
- Республика Марий Эл 17
- Республика Хакасия 14
- Республика Адыгея 11
- Камчатский край 10
- Республика Ингушетия 9
- Чеченская Республика 8
- Республика Тыва 7
- Республика Алтай 6
- Карачаево-Черкесская Республика 5
- Магаданская область 5
- Ненецкий автономный округ 4
- Республика Саха (Якутия) 1
- Еврейская автономная область 1
За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 361 807.