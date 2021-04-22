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22.04.2021 11:30
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 8996 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 8996 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 13,2% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам
  • 1 Москва 2704
  • 2 Санкт-Петербург 682
  • 3 Московская область 590
  • 4 Ростовская область 237
  • 5 Нижегородская область 193
  • 6 Самарская область 190
  • 7 Воронежская область 170
  • 8 Иркутская область 151
  • 9 Саратовская область 138
  • 10 Свердловская область 119
  • 11 Красноярский край 116
  • 12 Челябинская область 112
  • 13 Волгоградская область 105
  • 14 Пермский край 102
  • 15 Краснодарский край 101
  • 16 Республика Крым 98
  • 17 Республика Башкортостан 97
  • 18 Ставропольский край 96
  • 19 Пензенская область 94
  • 20 Ленинградская область 88
  • 21 Ярославская область 85
  • 22 Белгородская область 85
  • 23 Новосибирская область 85
  • 24 Алтайский край 83
  • 25 Республика Саха (Якутия) 82
  • 26 Брянская область 80
  • 27 Ульяновская область 80
  • 28 Тверская область 78
  • 29 Курская область 76
  • 30 Архангельская область 72
  • 31 Кировская область 72
  • 32 Оренбургская область 71
  • 33 Липецкая область 70
  • 34 Вологодская область 69
  • 35 Кемеровская область 68
  • 36 Владимирская область 67
  • 37 Омская область 66
  • 38 Астраханская область 65
  • 39 Ханты-Мансийский автономный округ 65
  • 40 Калининградская область 63
  • 41 Республика Карелия 62
  • 42 Удмуртская Республика 61
  • 43 Ивановская область 60
  • 44 Псковская область 59
  • 45 Тамбовская область 59
  • 46 Тульская область 59
  • 47 Калужская область 57
  • 48 Орловская область 53
  • 49 Смоленская область 52
  • 50 Республика Чувашия 50
  • 51 Тюменская область 50
  • 52 Рязанская область 48
  • 53 Республика Коми 46
  • 54 Республика Дагестан 45
  • 55 Новгородская область 42
  • 56 Курганская область 37
  • 57 Республика Татарстан 37
  • 58 Забайкальский край 35
  • 59 Республика Мордовия 32
  • 60 Приморский край 32
  • 61 Республика Бурятия 29
  • 62 Хабаровский край 29
  • 63 Кабардино-Балкарская Республика 28
  • 64 Севастополь 24
  • 65 Республика Хакасия 23
  • 66 Мурманская область 21
  • 67 Томская область 21
  • 68 Костромская область 20
  • 69 Сахалинская область 18
  • 70 Ямало-Ненецкий автономный округ 18
  • 71 Республика Марий Эл 16
  • 72 Республика Ингушетия 15
  • 73 Республика Калмыкия 13
  • 74 Республика Адыгея 11
  • 75 Карачаево-Черкесская Республика 11
  • 76 Амурская область 11
  • 77 Чеченская Республика 11
  • 78 Республика Северная Осетия-Алания 10
  • 79 Камчатский край 9
  • 80 Республика Алтай 7
  • 81 Магаданская область 4
  • 82 Чукотский автономный округ 2
  • 83 Республика Тыва 2
  • 84 Ненецкий автономный округ 1
  • 85 Еврейская автономная область 1

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 736 121 случай (+0,19%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Республика Тыва 0,01%
  • 2. Еврейская автономная область 0,02%
  • 3. Республика Алтай, Мурманская область 0,04%
За последние сутки подтверждено 397 смертей:
  • Москва 54
  • Санкт-Петербург 35
  • Ростовская область 25
  • Свердловская область 16
  • Самарская область 15
  • Московская область 14
  • Нижегородская область 14
  • Тульская область 11
  • Краснодарский край 11
  • Красноярский край 10
  • Тверская область 8
  • Ленинградская область 8
  • Пермский край 8
  • Челябинская область 8
  • Алтайский край 8
  • Иркутская область 7
  • Волгоградская область 6
  • Владимирская область 5
  • Смоленская область 5
  • Республика Коми 5
  • Ставропольский край 5
  • Удмуртская Республика 5
  • Оренбургская область 5
  • Саратовская область 5
  • Липецкая область 4
  • Рязанская область 4
  • Вологодская область 4
  • Республика Чувашия 4
  • Пензенская область 4
  • Ульяновская область 4
  • Новосибирская область 4
  • Томская область 4
  • Республика Саха (Якутия) 4
  • Воронежская область 3
  • Костромская область 3
  • Ярославская область 3
  • Республика Крым 3
  • Севастополь 3
  • Республика Башкортостан 3
  • Курганская область 3
  • Тюменская область 3
  • Белгородская область 2
  • Калужская область 2
  • Курская область 2
  • Орловская область 2
  • Тамбовская область 2
  • Республика Карелия 2
  • Калининградская область 2
  • Псковская область 2
  • Республика Калмыкия 2
  • Астраханская область 2
  • Республика Мордовия 2
  • Республика Татарстан 2
  • Республика Алтай 2
  • Республика Хакасия 2
  • Кемеровская область 2
  • Омская область 2
  • Республика Бурятия 2
  • Хабаровский край 2
  • Архангельская область 1
  • Чеченская Республика 1
  • Республика Марий Эл 1
  • Кировская область 1
  • Ханты-Мансийский автономный округ 1
  • Забайкальский край 1
  • Приморский край 1
  • Сахалинская область 1

За весь период по России умерло 107 103 человека.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 8934 человека:
  • Москва 1907
  • Санкт-Петербург 906
  • Московская область 593
  • Нижегородская область 217
  • Самарская область 214
  • Воронежская область 211
  • Республика Башкортостан 204
  • Ростовская область 203
  • Иркутская область 166
  • Псковская область 153
  • Белгородская область 140
  • Ставропольский край 133
  • Свердловская область 131
  • Челябинская область 129
  • Курская область 121
  • Архангельская область 117
  • Кировская область 116
  • Саратовская область 113
  • Пермский край 107
  • Ульяновская область 102
  • Красноярский край 102
  • Волгоградская область 101
  • Республика Крым 95
  • Краснодарский край 94
  • Омская область 94
  • Пензенская область 91
  • Ярославская область 89
  • Владимирская область 85
  • Ленинградская область 84
  • Новгородская область 84
  • Орловская область 82
  • Тверская область 82
  • Брянская область 77
  • Алтайский край 76
  • Калужская область 75
  • Вологодская область 75
  • Калининградская область 74
  • Рязанская область 70
  • Тамбовская область 70
  • Удмуртская Республика 70
  • Республика Карелия 68
  • Тюменская область 65
  • Ханты-Мансийский автономный округ 65
  • Астраханская область 63
  • Оренбургская область 59
  • Тульская область 55
  • Курганская область 54
  • Забайкальский край 50
  • Новосибирская область 47
  • Республика Коми 44
  • Республика Дагестан 44
  • Республика Чувашия 44
  • Кемеровская область 44
  • Республика Бурятия 43
  • Приморский край 43
  • Мурманская область 40
  • Республика Мордовия 36
  • Хабаровский край 34
  • Томская область 33
  • Ивановская область 32
  • Кабардино-Балкарская Республика 31
  • Севастополь 29
  • Республика Татарстан 29
  • Смоленская область 27
  • Республика Северная Осетия - Алания 23
  • Сахалинская область 23
  • Амурская область 20
  • Республика Калмыкия 19
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 19
  • Республика Марий Эл 17
  • Республика Хакасия 14
  • Республика Адыгея 11
  • Камчатский край 10
  • Республика Ингушетия 9
  • Чеченская Республика 8
  • Республика Тыва 7
  • Республика Алтай 6
  • Карачаево-Черкесская Республика 5
  • Магаданская область 5
  • Ненецкий автономный округ 4
  • Республика Саха (Якутия) 1
  • Еврейская автономная область 1

За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 361 807.

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