В марте Госдума в первом чтении приняла поправки в статью 78 Земельного кодекса и статью 114 Лесного кодекса РФ. Группа депутатов выступила с инициативой разрешить охоту на землях сельхозназначения и ведение охотничьего хозяйства в зеленых зонах (кроме вырубки леса и возведения сооружений охотничьей инфраструктуры).

- Охота, как и рыболовство, - один из видов пользования животным миром, который является достоянием народов России, то есть госсобственностью, - считает член комитета по бюджету и налогам Владислав Резник.

Сейчас земли на расстоянии 30 километров от границы населенного пункта можно задействовать только под сельхозработы, исключение сделано лишь для размещения линейных объектов. Для так называемых зеленых поясов вокруг городов и сел установлен особый правовой режим.

Законопроект, который продвигают уже не первый год, в кулуарах окрестили "охотничьим лобби". Несмотря на то что он вызвал большой общественный резонанс и получил множество негативных откликов, например, резко против высказались представители думского комитета по аграрным вопросам, Счетная палата, ряд СМИ, второго чтения не избежать. А что по этому поводу думают в регионах?

Точки зрения экспертов расходятся, порой полярно. Так, один из лидеров экологического движения "Зеленый хоровод" Дмитрий Велижанин считает, что народные избранники идут не по цивилизованному пути.

- Сначала добились охоты в вольерах, потом охоты с луками и арбалетами… "Краснокнижные" животные и птицы сейчас совершенно не защищены. А теперь предлагают бегать с ружьями в зеленых зонах, где отдыхают люди?! - недоумевает эколог.

"Легкие" городов призваны нейтрализовать неблагоприятное воздействие на экологию, но для кого-то это может стать местом для промысла

По мнению председателя комиссии по охране окружающей среды и экологическому воспитанию Общественной палаты Тюменской области Альберта Фахрутдинова, послабления для охотников принимаются в интересах минимальной по меркам огромной страны прослойки общества, которая бьет птицу или зверя не ради пропитания, а для удовольствия. На худой конец, чтоб продать мясо - килограмм лосятины, например, стоит 3000 рублей. При этом охотник приобретает лицензию на отстрел одного рогатого, а на деле добывает гораздо больше. Доводы, что таким образом будет улучшаться биоразнообразие, совсем нелогичны, уверен эксперт, ведь стреляют не всех подряд, а только те породы, которые представляют ценность. Он надеется, что законодательная инициатива не получит продолжения.

- В 2017 году мы создали вокруг Тюмени зеленый пояс площадью 68 тысяч гектаров, в 2020-м добавили еще 6,3 тысячи гектаров, чтобы в этой местности не допустить рубку деревьев, чтобы земляки могли там гулять, собирать грибы и ягоды. Получается, на прогулку придется брать бронежилет и каску?! Зеленая зона - особая, призванная нейтрализовать неблагоприятное воздействие городов на экологию и защитить жителей от техногенного влияния предприятий. Она имеет высокую ценность. А для недобросовестных охотников - это лакомый кусок: не нужно тратить время на дорогу, ведь можно промышлять недалеко от дома, - рассуждает Фахрутдинов.

А вот охотовед-биолог с 14-летним стажем Алексей Охрименко призывает не горячиться и вспомнить, что охота бывает не только промысловой, спортивной и любительской, но и научной, а также в целях регулирования численности животных.

- Я считаю, что нормативные акты должны быть для каждого региона свои, в зависимости от того, является ли охота там ведущим или второстепенным направлением. Тюменская область, например, совсем не охотничья территория, да и плотность населения у нас незначительная. В общем, по каждой зоне нужно принимать отдельное решение - так будет профессиональнее. А полностью запретить охоту в зеленых поясах тоже неправильно. Как тогда поступать с животными, заболевшими бешенством? - интересуется специалист.

Пока по этой законодательной инициативе вопросов больше, чем ответов. Но закрепиться в правовом поле ей, очевидно, будет непросто: охотников в России меньше, чем не охотников, а у общества, судя по принятым поправкам в Конституцию, есть огромный запрос на охрану животного мира и ответственное обращение с братьями меньшими.