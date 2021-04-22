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22.04.2021 10:31
Рубрика: Экономика

Генетики смогут сделать коровье молоко безопасным для аллергиков

Текст: Татьяна Воробьева
Фото: УрФАНИЦ УрО РАН Фото: УрФАНИЦ УрО РАН
Фото: УрФАНИЦ УрО РАН

Уральские ученые принимают участие в создании генетически модифицированного крупного рогатого скота. По задумке, "отредактированные" коровы не будут болеть лейкозом, станут безрогими, и, самое главное, в их молоке не будет вызывающего аллергию белка.

Фото: pixabay.com
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"Идея в том, чтобы объединить разработки по in vitro оплодотворению, культивированию, трансплантации эмбрионов с опытом молекулярной биологии, генной инженерии и генной терапии. И создать животных с улучшенными хозяйственными свойствами не за 7-10 поколений, а быстрее - путем прямого внесения небольших изменений в геном существующей породы", - пояснили в Уральском федеральном аграрном научно-исследовательском центре УроРАН.

Работа ведется с тремя участками ДНК.

Первый отвечает за восприимчивость к вирусу лейкоза, одному из самых распространенных инфекционных заболеваний у коров, которое делает их молоко непригодным к употреблению. В конечном счете, этот недуг приводит к экономическим потерям в сельском хозяйстве.

Второй участок генома, над которым трудятся уральские ученые, отвечает за образование белка бета-лактоглобулина - это один из самых сильных аллергенов молока. Если ген заблокировать, белок не будет синтезироваться, и такое молоко станет безопасным для аллергиков, его можно будет использовать для производства специальных продуктов питания.

Фото: pixabay.com
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Третий, отвечающий за безрогость, сначала взяли в качестве примера, чтобы отработать саму технологию внесения нужной последовательности в ДНК животного. Но, как оказалось, комолость также имеет большое значение для отрасли АПК: сейчас, чтобы животные не травмировали друг друга на фермах, рога им удаляют в телячьем возрасте.

"За несколько лет было проведено огромное количество научно-поисковых работ по отбору донорского материала, его подготовке к редактированию, выполнен серьезный биоинформатический анализ, создана система для внесения изменений в геном, - говорит Анна Кривоногова, ведущий научный сотрудник Лаборатории биологических технологий УрФАНИЦ УрО РАН, доктор биологических наук. - Для этого пришлось исследовать несколько ААВ-вирусов человека и шимпанзе и найти такой, который может проникать в зиготу коровы. Кроме того, постоянно ведутся работы по дальнейшему "выращиванию" модифицированных зигот в бластоцисты, и далее, в эмбрионы, которые пересаживают коровам".

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