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22.04.2021 05:18

"Свадьбу" станцевали на колясках

Ямальские газодобытчики поддерживают социальные и культурные проекты региона
Текст: Ирина Ремес (Ямал)
Российская газета - Неделя - Урал № 86(8437)
В Обществе "Газпром добыча Уренгой" подвели итоги очередного конкурса социальных и культурных проектов. В 2020 году на соискание гранта было представлено свыше сорока интересных разработок, восемь из которых стали победителями.
Танцевальный дуэт Кирилла Кудряшова и Екатерины Янечкиной удостоился звания "Самая романтичная пара". Фото: Владимир Бойко Танцевальный дуэт Кирилла Кудряшова и Екатерины Янечкиной удостоился звания "Самая романтичная пара". Фото: Владимир Бойко
Танцевальный дуэт Кирилла Кудряшова и Екатерины Янечкиной удостоился звания "Самая романтичная пара". Фото: Владимир Бойко

Планы - в жизнь

Конкурс, инициированный генеральным директором ООО "Газпром добыча Уренгой" Александром Корякиным, проводится уже пять лет. Творческое состязание стимулирует активность северян в решении актуальных проблем, создает благоприятные условия для запуска новых программ и устойчивого социально-экономического развития региона в целом.

Два проекта специальной (коррекционной) школы № 18 победили в номинации "Социальное партнерство". Теперь в учебном заведении появится современное развивающее пространство, а реабилитация детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья будет проходить по технологии ортобиотики.

В номинации "Культура и духовность" главного приза удостоился исторический проект Новоуренгойского городского музея изобразительных искусств, посвященный увековечиванию подвига первопроходцев Крайнего Севера.

Лучшими в номинации "Взгляд в будущее" признаны сразу четыре разработки: "Медиа-студия" библиотечного центра "Полярная сова", "Клуб современного светового шоу "Зажигай!" Центра культуры и досуга "Магистраль" из Коротчаево, "Юбилею Победы посвящается" Региональной молодежной общественной организации "Дивизион", а также "Образовательный центр Всероссийского общественного движения волонтеров-медиков "Содействие" средней школы № 12. Федерация скалолазания получила грант в номинации "Спорт" на создание воркаут-парка.

В этот раз на реализацию социальных и культурных проектов ООО "Газпром добыча Уренгой" выделило около семи миллионов рублей. Все идеи будут воплощены в жизнь в ближайшем будущем.

Педагог Дома детского творчества Александр Мохирев рассказал детям о принципе работы собранной своими руками станции переработки пластика в расходный материал для 3D-принтера. Этот проект реализовали благодаря проводимому ООО "Газпром добыча Уренгой" конкурсу. Фото: Владимир Бойко

Рука об руку

Кстати, за четыре последних года ямальцы запустили немало интересных проектов при поддержке газодобывающего предприятия. Так, в 2021-м во Дворце спорта "Звездный" впервые организовали фестиваль танцев на колясках "Перуница". То, что когда-то казалось невозможным, вдруг стало реальностью. Дети с ограниченными возможностями здоровья танцевали!

Вот лишь один из моментов зрелищного мероприятия. Танцоры появляются на импровизированной сцене под аплодисменты зрителей. Она - в красивом бальном платье цвета пудры, он - в элегантном строгом костюме. Пара держится за руки, кружась под музыку. Все как в обычно, если бы не одно но - она передвигается на коляске.

Бальные танцы на колясках - паралимпийский вид спорта, представленный в двух видах - "Комби" и "Дуэт". В первом случае в паре с инвалидом выступает спортсмен без диагноза. "Дуэтом" называют танец двух спортсменов на колясках. Музыкальная программа идентична обычным бальным танцам и включает в себя латиноамериканскую и европейские программы. Соревнования проходят более чем в двадцати странах.

"Для нас с Катей этот спорт - настоящий глоток cвежего воздуха. Дочь полюбила музыку, стала общительней, энергичней"

Как и любой вид спорта, инклюзивные танцы требуют финансовой поддержки. В сравнении с обычными моделями специальные спортивные коляски в 2-3 раза легче и маневреннее. Кроме того, они отличаются укороченной колесной базой, особой прочностью, формой спинки и специфическим развалом колес, который подбирается индивидуально. Впрочем технические устройства - далеко не единственное, что требуется спортсменам для выступлений. На помощь детям пришли газодобытчики.

- Общество "Газпром добыча Уренгой" ведет активную социальную политику и выделяет немало средств на благотворительность. Так, в прошлом году проект "Танцы на колясках" Дворца спорта "Звездный" стал одним из победителей конкурса социальных и культурных проектов в номинации "Спорт" и получил внушительный грант, - рассказывает заместитель начальника управления кадров и социального развития администрации Общества Светлана Полухина.

Событие года

Пилотный фестиваль "Перуница" открыл патриотический танец ансамбля "Комби", затем парные выступления колясочников чередовались номерами танцевального коллектива клуба "Шарм+па". Оценили зрители и выступление дуэта на колясках.

- Этот фестиваль состоялся только благодаря поддержке "Газпром добыча Уренгой". Выделенные деньги использовали на приобретение оригинальных костюмов, изготовление баннеров, фотосессию, награды победителям. Для наших особенных танцоров "Перуница" - событие года. Они долго готовились, переживали и сейчас очень счастливы, - поделилась руководитель клуба "Шарм+па" Оксана Чумак.

Уже три года инклюзивными танцами в Новом Уренгое занимаются три колясочника: Анна Лукьянова, Екатерина Янечкина и Кирилл Кудряшов. Вместе с ними на сцену выходят те, кто танцует с детства, - Кирилл Подшивалов, Анна Чумак и Денис Галимзянов.

- Моя дочь все время проводила дома и не хотела выходить на улицу. Когда мы узнали, что идет набор в танцевальную группу на колясках, решили попробовать. Для нас с Катей этот спорт - настоящий глоток свежего воздуха. Дочь полюбила музыку, стала общительней, энергичней. Тренируется три раза в неделю. Занятия положительно влияют на вестибулярный аппарат, кроме того, во время танца задействованы все группы мышц, несмотря на то что спортсмен находится в коляске. Это увлечение вдохновляет Катю на творчество - она пишет рассказы, - говорит Наталья Янечкина, мама спортсменки.

Ребята отмечают: каждое выступление - это преодоление себя. Нужно справиться со страхами, побороть стеснение, волнение, выйти к зрителям и сделать так, как учил тренер.

По итогам фестиваля танцоров, выступавших в стиле "Комби", наградили призами в различных номинациях: "Самая нежная пара", "Самая веселая пара", "Самая трепетная пара". А дуэт Кирилла Кудряшова и Екатерины Янечкиной, выступивший с танцем "Свадьба", удостоился звания "Самая романтичная пара".

- В этом номере задействованы два колясочника, поэтому приходится быть крайне внимательной и сосредоточенной. Раньше меня интересовали только книги, а сейчас моя жизнь наполнена событиями и победами, к тому же появилось много друзей, - говорит Екатерина.

После награждения всех гостей фестиваля пригласили на вторую часть программы, где они смогли окунуться в атмосферу тренировок и даже попробовать себя в роли спортсмена.

Кстати

При содействии газодобытчиков новоуренгойские спортсмены-колясочники начали подготовку к Кубку мира, который состоится в сентябре в Санкт-Петербурге.

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