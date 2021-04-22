Как уральские атомщики обеспечивают безопасность объектов

В марте 2021-го исполнилось десять лет со дня аварии на АЭС "Фукусима", а 26 апреля - 35-летняя годовщина Чернобыля. Эти события для всего мира стали символами новой ядерной угрозы, на много лет обеспечив "зеленым" повод для протестов против строительства и эксплуатации атомных объектов. Тем не менее на АЭС сегодня вырабатывается около 17 процентов электроэнергии в мире, ядерные технологии все шире применяются и в других областях, например в медицине. Вряд ли человечество откажется от этих достижений науки - разумнее обеспечить их безопасное использование.

На Урале сосредоточен целый ряд ядерных объектов разного профиля. Здесь есть и своя страшная память - авария 1957 года, оставившая 300-километровый радиоактивный след. С тех пор технологии и системы безопасности в атомпроме кардинально изменились. Но есть ли гарантия, что Чернобыль не повторится? Об этом мы спросили специалистов уральских предприятий Росатома.

Реактор расхолаживается сам

"Авария на Чернобыльской АЭС стала важным уроком для атомной энергетики всего мира. Первые два энергоблока Белоярской АЭС были конструкционно схожи с чернобыльским типом реактора. В настоящее время оба они остановлены и выводятся из эксплуатации", - сообщили "РГ" на атомной станции, расположенной в 45 километрах от Екатеринбурга.

Реакторы энергоблока № 3 БН-600, введенного в строй в 1980 году, и самого нового четвертого (БН-800, 2015 год) принципиально другого типа - натриевые на быстрых нейтронах. В двойном корпусе отсутствует высокое давление, а все оборудование, подвергающееся радиационному воздействию, заключено внутри. Высокая теплоемкость и большой температурный запас до "точки кипения" у теплоносителя - жидкого натрия, его естественная циркуляция не позволят корпусу реактора перегреться, даже если он останется вообще без принудительного охлаждения в течение нескольких суток. Проще говоря, реакторы типа БН, в отличие, например, от чернобыльских РБМК, вообще не взрываются и признаны одними из самых безопасных в мире.

В дополнение к основным в реакторах используются системы безопасности пассивного принципа, работающие в силу физических законов природы

Кроме того, как пояснил зам главного инженера по безопасности и надежности БАЭС Валерий Шаманский, системы, важные для обеспечения безопасности реактора и энергоблока в целом, имеют многократное дублирование и резервирование. Даже если станция окажется полностью обесточенной, электропитание будет осуществляться от стационарных дизель-генераторов (они обеспечивают тройное резервирование), а также от мощных аккумуляторных батарей. Кроме того, на АЭС имеются передвижные дизель-генераторные установки.

В 2005-2010 годах энергоблок № 3 был основательно модернизирован: усовершенствовано практически все, от турбогенераторов до системы радиационного контроля. В частности, повышена сейсмостойкость оборудования, создана дополнительная система автоматической защиты и т. д. Появились и новые функции, повышающие безопасность энергоблока, например возможность расхолаживания реактора путем естественной циркуляции через воздушный теплообменник: даже в случае отказа всех насосов циркуляции теплоносителя реактор будет расхолаживаться сам.

- Энергоблок № 4 БН-800 изначально проектировался и строился в соответствии со всеми новыми требованиями по безопасности, - продолжает Валерий Шаманский. - Важно, что здесь есть ряд систем безопасности пассивного принципа, то есть работающих в силу физических законов природы. Например, стержни, "плавающие" в потоке натрия. При работе циркуляционных насосов поток натрия, двигаясь через активную зону реактора снизу вверх, поднимает эти стержни, как поплавки. Если циркуляция вдруг остановится, стержни под собственным весом опустятся в активную зону и прекратят ядерную реакцию. Также внутри корпуса реактора над его днищем установлена ловушка расплава топлива, что исключает дальнейшую цепную реакцию.

Таким образом, ситуация, случившаяся в Чернобыле или на Фукусиме, даже теоретически не может повториться на Белоярской АЭС, заключает специалист.

Опыт и нормы

На атомном гиганте ПО "Маяк" в Челябинской области нас заверили: за 75-летнюю историю отрасли накоплен достаточный опыт, чтобы сформировать подходы, требования и нормы, позволяющие избежать любых отклонений при обращении с делящимися материалами в условиях промпроизводства.

На самом "Маяке" сегодня используется оборудование, конструкция и геометрические параметры которого исключают возможность возникновения нештатных ситуаций. Действует система мониторинга ядерной безопасности с использованием физических методов контроля делящихся веществ, а спецподготовка персонала максимально снижает риск влияния "человеческого фактора".

- Два года назад "Маяк" первым в отрасли воплотил проект "Фабрика безопасности", - сообщили на предприятии. - Это целая сеть тренировочных площадок - своеобразный полигон для отработки навыков культуры безопасного труда. Через "фабрику" уже прошли около тысячи работников, а сам проект планируют распространить и на других предприятиях Росатома.

Помимо обеспечения безопасности эксплуатации действующих производств, на южноуральском предприятии начали реализацию федеральной программы, направленной на устранение негативного наследия советского атомного проекта - вывод из эксплуатации старых, потенциально опасных объектов и последующую рекультивацию земель. Только на радиохимическом заводе таких 24 - они действовали с конца 1940-х и до начала 1980-х годов. Сегодня атомщикам предстоит выполнить сложную работу - гарантированно избавить население и окружающую среду от риска радиационного заражения. Это сравнительно новое направление в отрасли, ошибок здесь допускать нельзя.

Еще в 2018 году специалисты "Маяка" вместе с ФГБУ "Гидроспецгеология" разработали программу оценки гидрологической безопасности всех подлежащих выводу из эксплуатации объектов. Это важно для сохранения экологической стабильности во всем Уральском регионе.

В дальнейшем для комплексного инженерно-радиационного обследования потенциально опасных объектов на предприятии намерены использовать робототехнические комплексы и дроны со специальным оборудованием.

- У нас, россиян, есть такая неправильная удаль: мы стесняемся показать, что чего-то боимся, - говорит генеральный директор ПО "Маяк" Михаил Похлебаев. - Это надо искоренять: у каждого из нас - семья, дети, каждому важно возвращаться с работы здоровым.