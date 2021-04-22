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22.04.2021 15:16
Рубрика: Происшествия

Мэрия Челябинска проиграла суд по контракту с колонией на 84 млн рублей

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

Арбитражный суд области отклонил иск мэрии Челябинска к антимонопольщикам, выявившим нарушения при заключении контракта на благоустройство территории у аэропорта имени Курчатова. Этот контракт стоимостью 84,6 миллиона рублей городской комитет дорожного хозяйства без проведения торгов заключил с исправительной колонией №2, которая в свою очередь нашла для выполнения работ 65 субподрядчиков.

Фото: iStock
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- Исполнение контракта субподрядчиками, привлеченными учреждениями уголовно-исполнительной системы, противоречит законодательству о контрактной системе, - пояснила представитель УФАС Наталья Мартынюк. - По факту выявленных нарушений было возбуждено административное дело, а должностное лицо заказчика оштрафовано на 50 тысяч рублей. Но в комитете дорожного хозяйства попытались оспорить это решение в арбитражном суде.

Суд встал на сторону антимонопольщиков. С одной стороны, заключение контрактов с учреждениями ФСИН без проведения торгов разрешено законом. С другой, привлечение сторонних организаций может свидетельствовать о мнимом исполнении контракта самим исправительным учреждением. И распределение бюджетных средств по выявленному контракту говорит в пользу именно этой версии.

Как уже сообщала "РГ", во время внеплановой проверки было установлено, что из 84,6 миллиона рублей стоимости контракта колония №2 выполнила работы на сумму около четырех миллионов - изготовила армакаркасы и металлические конструкции для въездной стелы, лавочек, урн, пандусов и других изделий.

К основной части благоустройства на сумму в 71 миллион рублей были привлечены подрядные организации. Иначе и быть не могло: ведь проводить работы за периметром исправительного учреждения заключенные не могли. И заключая контракт, чиновники комитета дорожного хозяйства отдавали себе в этом отчет.

В итоге суд пришел к выводу, что вина за выявленные нарушение заслуженно возложена на заказчика работ.

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