На Южном Урале построят три приюта для животных за счет бюджета

Первое такое заведение открылось недавно в 30 километрах от Магнитогорска как подразделение Агаповской районной ветстанции. На безвозмездное содержание животных здесь принимают от муниципалитетов, а "отказников" - только если есть свободные места.

В стенах приюта сейчас находятся 90 подопечных, и все - лающие, в том числе с потомством. Фото: Министерство сельского хозяйства Челябинской области

В минсельхозе, курирующем проект, отмечают, что среднегодовая численность отловленных бродячих собак и кошек на юге региона составляет примерно 730 особей, что соответствует предполагаемой нагрузке на новую структуру. Правда, столпотворения здесь пока нет. В стенах приюта сейчас находятся 90 подопечных, и все - лающие. На размещение кошек, уточняет начальник ветстанции Наталья Козлова, заявок не поступало.

Когда животное попадает в приют, его осматривают, оценивают возраст, здоровье. После осмотра проводят вакцинацию, стерилизуют, но в дальнейшем все станет технологичнее - планируют и чипирование. Чип всегда подскажет, когда питомец был в приюте, какая обработка проводилась. Если животное агрессивно, решение о его будущем примут коллегиально, подчеркивает руководитель ветстанции.

А что после приюта? Вариантов два: оставить хвостатого на новой родине или выпустить в естественную среду. Если повезет, то и дом новый найдется - для каждого питомца подыскивают владельцев на специализированном сайте, размещают фотографии в соцсетях. Трех собак уже удалось пристроить в добрые руки.

На отлов и содержание бродячих собак и кошек власти потратят до 2023 года свыше 186 миллионов рублей

- Работа государственного приюта послужит примером, задаст стандарты содержания для частных организаций, привлечет внимание общественности к этой проблеме, чтобы на улицах стало меньше четвероногих беспризорников, - отмечает министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин.

На строительство первого приюта из бюджета привлекли более 62 миллионов рублей, еще 7,5 миллиона выделят на обустройство территории, где, как предполагается, животных будут выгуливать не только сотрудники, но и волонтеры. На ветеринарные процедуры, кормление и уход в 2021 году из казны направят еще 18 миллионов рублей.

По словам вице-губернатора Сергея Сушкова, вскоре начнется строительство второго госприюта - в Сосновском районе. Он будет обслуживать сразу 14 муниципалитетов и сможет обогреть до полутора тысяч обитателей в год. Бюджет на эти цели направит 69 миллионов рублей в 2021-м и 45,5 миллиона в 2022-м.

Третий государственный приют появится в Катав-Ивановском районе. На проведение проектно-кадастровых работ в нынешнем году выделяется 2,3 миллиона рублей. Сама организация заведения, обслуживающего семь муниципалитетов, намечена на 2022 год, а поступление постояльцев - на начало 2023-го. Крышу надо головой здесь найдут 500 животных.