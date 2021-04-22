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22.04.2021 09:44
Рубрика: Общество

Полный пансион

На Южном Урале построят три приюта для животных за счет бюджета
Текст: Евгений Китаев (Челябинская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 87(8438)
Первое такое заведение открылось недавно в 30 километрах от Магнитогорска как подразделение Агаповской районной ветстанции. На безвозмездное содержание животных здесь принимают от муниципалитетов, а "отказников" - только если есть свободные места.
В стенах приюта сейчас находятся 90 подопечных, и все - лающие, в том числе с потомством. Фото: Министерство сельского хозяйства Челябинской области В стенах приюта сейчас находятся 90 подопечных, и все - лающие, в том числе с потомством. Фото: Министерство сельского хозяйства Челябинской области
В стенах приюта сейчас находятся 90 подопечных, и все - лающие, в том числе с потомством. Фото: Министерство сельского хозяйства Челябинской области

В минсельхозе, курирующем проект, отмечают, что среднегодовая численность отловленных бродячих собак и кошек на юге региона составляет примерно 730 особей, что соответствует предполагаемой нагрузке на новую структуру. Правда, столпотворения здесь пока нет. В стенах приюта сейчас находятся 90 подопечных, и все - лающие. На размещение кошек, уточняет начальник ветстанции Наталья Козлова, заявок не поступало.

Фото: iStock
Жители Ямала заплатят за содержание своих собак, попавших в приют

Когда животное попадает в приют, его осматривают, оценивают возраст, здоровье. После осмотра проводят вакцинацию, стерилизуют, но в дальнейшем все станет технологичнее - планируют и чипирование. Чип всегда подскажет, когда питомец был в приюте, какая обработка проводилась. Если животное агрессивно, решение о его будущем примут коллегиально, подчеркивает руководитель ветстанции.

А что после приюта? Вариантов два: оставить хвостатого на новой родине или выпустить в естественную среду. Если повезет, то и дом новый найдется - для каждого питомца подыскивают владельцев на специализированном сайте, размещают фотографии в соцсетях. Трех собак уже удалось пристроить в добрые руки.

На отлов и содержание бродячих собак и кошек власти потратят до 2023 года свыше 186 миллионов рублей

- Работа государственного приюта послужит примером, задаст стандарты содержания для частных организаций, привлечет внимание общественности к этой проблеме, чтобы на улицах стало меньше четвероногих беспризорников, - отмечает министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин.

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
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На строительство первого приюта из бюджета привлекли более 62 миллионов рублей, еще 7,5 миллиона выделят на обустройство территории, где, как предполагается, животных будут выгуливать не только сотрудники, но и волонтеры. На ветеринарные процедуры, кормление и уход в 2021 году из казны направят еще 18 миллионов рублей.

По словам вице-губернатора Сергея Сушкова, вскоре начнется строительство второго госприюта - в Сосновском районе. Он будет обслуживать сразу 14 муниципалитетов и сможет обогреть до полутора тысяч обитателей в год. Бюджет на эти цели направит 69 миллионов рублей в 2021-м и 45,5 миллиона в 2022-м.

Третий государственный приют появится в Катав-Ивановском районе. На проведение проектно-кадастровых работ в нынешнем году выделяется 2,3 миллиона рублей. Сама организация заведения, обслуживающего семь муниципалитетов, намечена на 2022 год, а поступление постояльцев - на начало 2023-го. Крышу надо головой здесь найдут 500 животных.

В регионах Общество Природа Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

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