На Урале квартира загорелась из-за робота-пылесоса

В городе Аше Челябинской области при пожаре в пятиэтажном доме пострадала семья с пятилетним ребенком. По предварительной версии, возгорание произошло из-за аварийной работы электрооборудования: на ночь хозяева квартиры оставили на зарядке робот-пылесос, сообщили в четверг в ГУ МЧС региона.

- Инцидент произошел в квартире на четвертом этаже жилого дома, - рассказали в пресс-службе чрезвычайного ведомства. - Ночью там загорелись вещи и мебель. Хозяева квартиры и их пятилетняя дочь получили ожоги первой степени. С помощью спаскомплектов пожарные вывели из подъезда 16 человек, включая двоих детей. Еще 15 жильцов эвакуировались самостоятельно.

Со слов пострадавших хозяев квартиры, на ночь они оставляли на зарядке робот-пылесос. Именно включенный в сеть электроприбор мог стать причиной короткого замыкания.

В ГУ МЧС региона настоятельно рекомендуют не оставлять в квартире включенными стиральные машины, зарядные устройства от мобильных телефонов, роботы-пылесосы и прочую бытовую технику, а кроме того, следить за состоянием электропроводки.