Целый комплекс мер поддержки для молодежи, решившей связать свою жизнь с исследованиями, запланировало правительство РФ в рамках нацпроекта "Наука и университеты". Так, до 2024 года планируется создать не менее 900 молодежных лабораторий, укомплектованных самым современным оборудованием.

Кроме того, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков во время своего визита в Екатеринбург рассказал: запускается новая программа "Приоритет-2030", акцент в ней сделают на раскрытие потенциала талантливых исследователей.

- В вузах должно быть больше науки. Мы будем помогать аспирантам реализовать свои идеи. В ближайшие годы в научных институтах и университетах будет приток рабочих мест, - пояснил он.

Общение происходило на площадке Института высокотемпературной электрохимии Уральского отделения РАН, где расположено три молодежных лаборатории. В них трудится около 40 человек от 20 до 35 лет. В исследовательский мир пришли по зову сердца, о выборе не пожалели.

- Заниматься этой деятельностью очень интересно, - признается химик Юлия Лягаева. - Это постоянный прогресс, развитие.

В лаборатории электрокристаллизации и высокотемпературной гальванотехники Александр Шмыгалев показывает высокотемпературный электролизер, который он сконструировал вместе с коллегами. Устройство позволяет создавать новые материалы для камер сгорания и катализаторов двигателей малых космических аппаратов на "зеленом топливе".

- Мы закрепляем графитовую заготовку на стержне, закрываем верхнюю камеру, откачиваем, запускаем инертный газ, чтобы не было взаимодействия с кислородом, открываем переходной шлюз и опускаем заготовку в нижнюю часть прибора, где находится расплавленная среда. Подаем ток, под его действием нарастает материал на подложке. Процесс занимает три дня, не считая подготовки детали, - объясняет Александр.

Полученный материал - уникальная разработка лаборатории - ниобий-танталовый сплав, способный выдерживать очень высокие температуры. Изделия из него используют в условиях агрессивных сред, в частности, из них готовят устройства для двигателей малой тяги космических аппаратов. Лаборатория плотно сотрудничает с предприятиями Роскосмоса в Королеве и Калининграде.

- Еще нас привлекают к работе по новым видам ядерных реакторов, - рассказывает заведующий лабораторией Андрей Исаков. - Это жидко-солевые реакторы-дожигатели для утилизации ядерных отходов. Мы разработали основы процессов подготовки сред внутри этих реакторов. Отработавшее топливо в них будет охлаждаться, распадаться, на выходе - электричество и "дожженные" отходы, которые можно перерабатывать обычными способами. В мире таких технологий точно нет, у нас разработка на завершающей стадии.

В лаборатории сквозных технологий в распределенной энергетике создают и тестируют устройства для утилизации углеродосодержащих выбросов, для получения высокочистого водорода из воды и разных газовых сред из воздуха.

- Вот, к примеру, кислородный насос: позволяет выделять из воздуха кислород высокой чистоты, нужный в медицине. Либо наоборот - формировать газовые среды, где кислорода мало, и использовать их для тренировок спортсменов, - рассказывает ведущий научный сотрудник Дмитрий Медведев . - Еще мы разработали высокотемпературные газовые датчики, которые определяют компоненты в атмосфере. Они найдут применение на АЭС, в металлургии.

Молодые изобретатели мечтают, чтобы их идеи внедрялись в жизнь. В правительстве РФ поддерживают: масштабированием новых технологий нужно серьезно заниматься, но объяснить, какая поддержка требуется для этого, - задача ученых. Конечно, должен быть технологический брокер, чтобы заниматься продажей, правовой защитой и коммерциализацией разработок. А также квалифицированный заказчик инноваций, который будет стимулировать ученых на создание промышленного образца. Финансировать бюджет могут обе стороны, но целевым образом.

- Мы сами из кабинетов не придумаем, где и в какой момент поддержать, какими инструментами, - подчеркнули представители кабмина на встрече с молодыми учеными.

Кстати

Неожиданно в ходе визита вскрылась проблема: не все научное сообщество знает об уже имеющихся возможностях. Так, научный руководитель лаборатории Юрий Зайков пожаловался, что институту остро не хватает инжинирингового центра, на что присутствовавший на встрече глава минобрнауки Валерий Фальков заметил: центр в Екатеринбурге существует с 2013 года, от организации требуется лишь заявка. По всей видимости, причина в плохой коммуникации между структурами. Поэтому министерство озадачили созданием на портале навигатора возможностей для научных организаций по аналогии с навигатором господдержки для бизнеса. Достаточно заполнить ключевые пункты анкеты, и тебе сразу выпадают все возможные варианты госпрограмм, куда ты можешь заявиться.