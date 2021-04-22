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22.04.2021 06:44

Талант под микроскопом

На Среднем Урале активно развивают проекты поддержки одаренных детей
Текст: Светлана Добрынина (Свердловская область)
Российская газета - Неделя - Урал № 86(8437)
Одаренные свердловские школьники могут проводить уникальные исследования и заниматься научными разработками в открывшихся недавно лабораториях и классах образовательного центра "Золотое сечение".
В аудитории даже стены напоминают о разнообразии жизни на Земле. Фото: Татьяна Андреева/РГ В аудитории даже стены напоминают о разнообразии жизни на Земле. Фото: Татьяна Андреева/РГ
В аудитории даже стены напоминают о разнообразии жизни на Земле. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Сам центр расположен в живописном месте - в одном из небольших парков Екатеринбурга - и даже внешне мало напоминает обычное образовательное учреждение, скорее школу будущего. Здесь лелеют таланты - юных ученых, спортсменов, мастеров народных промыслов. Опытные педагоги обучают ребят по 14 дополнительным естественно-научным программам. Это не скучные лекции, а возможность все испытать в деле, изучить под микроскопом, опробовать своими руками. В распоряжении юных вундеркиндов две агролаборатории, в том числе лаборатория клонального микроразмножения растений и генетических исследований, современные классы физики, химии, биологии, экологии, информатики, математики, а также лаборатория для записи онлайн-уроков.

В аудитории, где школьники знакомятся с экологией, биологией и медициной, даже стены с изображениями вирусов и микроорганизмов напоминают о разнообразии жизни на Земле. А интерактивный стол, названный в честь прославленного российского медика и естествоиспытателя Николая Пирогова, поможет досконально изучить анатомию человека.

- В будущем я мечтаю создать лекарство, которое бы продлевало жизнь. Прекрасно понимаю: для этого нужен огромный объем знаний. Поэтому сама возможность дотошно исследовать все: от структуры крови лягушки до строения человеческого организма - вдохновляет, - поделилась с корреспондентом "РГ" семиклассница Мария Арсентьева.

В центре постоянно обучаются 500 ребят из Екатеринбурга, Первоуральска, Верхней Пышмы, Нижнего Тагила, которые прошли специальный отбор и доказали свое стремление познавать и совершенствовать мир. Тысячи талантливых детей из более отдаленных городов и поселков приобщаются к знаниям в дистанционном режиме. С сентября нынешнего года проект получит дальнейшее развитие: занятия в классах и лабораториях будут проводить не по скользящему расписанию, как сейчас, а с полной ежедневной нагрузкой.

Фонд поддержки одаренных детей и молодежи "Золотое сечение" был создан в Свердловской области в 2017 году по инициативе губернатора Евгения Куйвашева. Средний Урал стал первым регионом страны, где запустили активную программу поддержки детских талантов и создали свой "Сириус".

- Развитие образования и поддержка талантливых детей, раскрытие потенциала молодого поколения - важнейшее направление государственной политики, - подчеркивает губернатор.

- Создавая условия и поддерживая интерес к науке у молодежи, мы инвестируем в будущее региона. Мало только иметь багаж знаний, необходимо уметь их комбинировать. Именно этому учат в "Золотом сечении": дети пробуют свои силы в науке, участвуют в разработке проектов, - отметил на открытии новых лабораторий первый заместитель губернатора Свердловской области Александр Высокинский.

С тех пор как проект развивается при постоянном содействии областных властей, о себе заявил не один молодой талант. В частности, за достижениями юной шахматистки с Урала Леи Гарифуллиной сейчас следит весь мир. Девочка в 16 лет завоевала титул чемпионки мира по шахматам, а до этого неоднократно участвовала в программах фонда "Золотое сечение" и образовательного центра "Сириус".

Между тем

Губернатор Евгений Куйвашев дал старт работе новой ледовой арены "Импульс", построенной по его поручению в Талице. Глава региона вручил символический ключ от спорткомплекса юным хоккеистам. Здесь также появится школа фигурного катания.

Справка "РГ"

Поддержка молодых талантов, всестороннее развитие детей - одна из составляющих федеральной программы "Десятилетие детства", стартовавшей в 2017-м и рассчитанной до 2027 года. План национальной стратегии действий в интересах детей, конечно, более многогранный, он учитывает все направления помощи семье, совершенствования воспитательной структуры, системы здравоохранения, безопасности. Но его главный принцип - детство должно быть счастливым и иметь перспективное будущее. В Свердловской области на реализацию всех направлений программы ежегодно выделяется в среднем 75 миллиардов рублей. В январе нынешнего года в стране утвержден план на ближайшие шесть лет.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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