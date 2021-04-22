Одна из главных надежд шахмат Лея Гарифуллина - о Турнире претендентов ФИДЕ

Юная шахматистка из Екатеринбурга Лея Гарифуллина, 2004 года рождения, - чемпионка мира по блицу среди девушек до 14 лет, чемпионка мира в классике среди девушек до 16 лет, международный мастер и международный гроссмейстер.

- Лея, за кого ты болеешь в турнире?

Лея Гарифулллина: Я болею за француза Максима Вашье-Лаграва и еще за Аниша Гири из Нидерландов.

- Что тебя привлекает в их стиле игры? Дебюты или особенности стиля, а, может, какие-то их личностные качества? Рассказывай все.

Лея Гарифуллина: Аниш Гири играет спокойно, интересно, и так спокойненько выигрывает. А Максим Вашье-Лаграв играет в основном вариант Найдорфа в сицилианской защите, и я тоже играю этот вариант.

- Что скажешь о результатах первой половины турнира и про партии последних туров, если ты их все смотрела?

Лея Гарифуллина: Я, конечно, слежу и сейчас, и за первым кругом следила. В первом круге Максим хорошо себя показал. Да и все играли по своим возможностям и состоянию. А во втором круге по-моему, были какие-то очень странные партии.

- Наверное, тяжело играть после такого перерыва.

Лея Гарифуллина: После 8-го тура резко переменились результаты, положение в турнире.

- Каковы твои прогнозы после этого? Лидер турнира Максим Вашье-Лаграв проиграл Каруане. Расстроилась ли ты за Максима?

Лея Гарифуллина: Конечно, и очень, потому что я за него болела. А Максим как-то с дебюта попал. Принял некоторые странные решения, остался без качества за две пешки, и постепенно проиграл. В конце позиция, возможно, была ничейная, но они очень долго играли, наверняка устали, поэтому Максим не удержался, не уследил, и у белых король прошел на важное поле. А насчет Алексеенко и Грищука я думаю, что Грищук как-то вовремя не остановился, не понял, что все-таки должна быть ничья и, наверное, где-то "перегнул палку". И Алексеенко выиграл.

- В турнире теперь единоличный лидер - Ян Непомнящий. Как ты считаешь, учитывая турнирное положение, кто, помимо Яна, будет бороться за первое место?

Лея Гарифуллина: Помимо Непомнящего? Аниш Гири и, если Максим сможет собраться и оправиться после такого достаточно непонятного поражения, у него тоже есть шансы. Думаю, кто-то из них.

- То есть, ты веришь в Максима?

Лея Гарифуллина: Я верю во всех!

- Расскажи, пожалуйста, про собственный стиль игры.

Лея Гарифуллина: Я сама играю больше позиционно, чем тактически, мне ближе какие-то более спокойные позиции. Но и проявить более агрессивную игру я тоже готова.

- Всем тяжело играть после такого перерыва. А ты сама за последнее время уже успела сыграть?

Лея Гарифуллина: Да, в турнире "Челябинский вариант".

- И успешно?

Лея Гарифуллина: Не так успешно, как хотелось бы, но еще одну норму мужского международного мастера выполнила.