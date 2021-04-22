Главная цель мусорной реформы - кардинально увеличить объемы переработки твердых коммунальных отходов (ТКО) и приучить жителей к сортировке. Но пока даже в крупных городах Среднего Урала нельзя сдать отсортированные отходы и заработать на этом.

В Екатеринбурге начали принимать старые шины. Желающих их сдать достаточно, несмотря на то что за них надо заплатить. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Забегаю вперед

До стопроцентной сортировки ТКО стране еще далеко - она запланирована на 2030 год. А вот полный перевод потребителей региона на дуальную систему произойдет уже скоро - к 2025 году. Про раздельный сбор мусора не понаслышке знают уже более 100 тысяч свердловчан. Например, жители Академического района Екатеринбурга не просто делят мусор на сухой и влажный, но и складывают отдельно бумагу и пластик - такое вторсырье переработчик забирает напрямую. Многие уральские экоактивисты даже забегают вперед, стремясь разложить по отдельным пакетам чуть ли не все свои отходы. А потом сталкиваются с проблемой: что же с ними делать дальше?

Конечно, в городе можно найти пункты приема вторсырья, в некоторых торговых центрах то и дело проводят акции по сбору пластика или использованных батареек. Но гарантированно заплатят, пожалуй, только в пунктах приема макулатуры. Жители недоумевают: почему?

Четырнадцатилетняя Вика - школьница из города Арамили - всю зиму складывала на лоджии пустые пластиковые бутылки, пакеты и другие виды упаковки. К весне набралось десять плотно утрамбованных мешков общим весом 40 килограммов. Как рассказали "РГ" родители старшеклассницы, она хотела получить за свой труд хоть немного - на мороженое, например. В Интернете нашли контакты около 20 пунктов по приему пластика в Екатеринбурге, но, обзвонив все точки, выяснили, что пластик от физлиц не принимают нигде, тем более за вознаграждение.

В Интернете размещены контакты 20 пунктов приема пластика в Екатеринбурге, но граждан они не обслуживают

Замкнуть цепочку сбора, сортировки и переработки мусора должно было создание Союза переработчиков отходов Свердловской области. Минувшей осенью все три регоператора Среднего Урала подписали с ним соглашение о сотрудничестве. По мнению экспертов, союз мог выбить почву из-под ног "серых" предприятий, занимающихся приемом и захоронением ТКО, и наконец-то перевести отрасль на замкнутый цикл. Пока этого не произошло. Специалисты призывают не торопиться: экономику замкнутого цикла нельзя создать по щелчку. При этом остроту проблемы признают.

- Дивиденды хотят получать все: регоператоры, утилизирующие компании, граждане. Безусловно, у людей должно быть право распоряжаться пластиковой бутылкой, ведь в цене конечного продукта уже заложена ее стоимость. Как и утилизационный сбор в напитках, продающихся в стеклянных емкостях. Его закладывает не производитель тары, а тот, кто заполняет ее газировкой, пивом или соком. Но они не организуют пункты по сбору и переработке. А регоператоры ТКО просто не имеют права принимать вторсырье от физлиц и платить за это. Отбирать отходы, поддающиеся переработке, должны утилизирующие организации, - рассказал "РГ" глава Союза переработчиков Свердловской области Сергей Литвиненко.

Это объединение предлагало выкупать у населения вторсырье коммерческим фирмам. Но непонятно, как поступать с налогами. Схема с уплатой утилизационного сбора производителями тоже до конца не проработана. На уровне региона проблему не решить, за нее должны взяться в Госдуме, считает эксперт.

Нестабильное качество

В Екатеринбурге более 40 компаний принимают вторичный пластик, но, как удалось установить, только одна официально работает с физлицами. Остальные не хотят иметь дела с гражданами по ряду причин.

- В данный момент мы работаем только с юрлицами. Они заготавливают большие объемы вторсырья, соответствующего нашим требованиям. Наши партнеры разбираются в пластике, ведь в каждом его виде еще по 5-6 подвидов со своими физико-химическими свойствами. Качественную переработку можно обеспечить, только отделив их друг от друга, - объясняет руководитель утилизирующей компании Сергей Пугачев. - Пластик бывает двух видов: немытый относится к 3-4 классу опасности, мытый - бутылка без наклейки, со снятой крышкой - это уже 5-й класс. Конечно, легче иметь дело с последним. Мы заинтересованы работать с населением, просто пока не было такого числа запросов.

По факту многие пункты приема неофициально все-таки берут пластик "мелким оптом" у так называемых сборщиков. Платят им 3-10 рублей за килограмм, а затем перепродают сырье как легальным, так и нелегальным переработчикам. Поскольку нелегалы используют "серые" схемы, этих объемов в статистике нет, что искажает общую картину и мешает Союзу переработчиков отходов и властям региона правильно рассчитать объемы вторсырья.

- Раз не видно объемов, непонятно, надо ли строить под них инфраструктуру. Ведь в перспективе сдавать разные виды вторсырья будут не в пункты приема, а в специальные хабы по всей области и рассчитываться со сборщиками баллами на специальную карту, привязанную, например, к торговым точкам, - обрисовал перспективу Сергей Пугачев.

Правда, пока это вопрос далекого будущего: государственных средств на строительство хабов не предусмотрено, а частные инвесторы еще не определились. По некоторым данным, стоимость одного хаба начинается от десяти миллионов рублей.

Плата за сознательность

На днях "Спецавтобаза" объявила об открытии в Екатеринбурге пункта приема старых шин от жителей. Но оказалось, что за утилизацию должен заплатить сам владелец. Например, за четыре колеса от "Лады" - 190 рублей, за колеса от иномарки - до 320. Многие автолюбители удивляются и вспоминают, что в стоимость новых шин включен утилизационный сбор. Получается, за одно и то же они должны заплатить дважды?

Нижнетагильские предприниматели готовы принять отработанные шины бесплатно, но только чистые. Транспортировку из Екатеринбурга оплатят, а вот организацию сбора покрышек и тем более выплату денег за это им, увы, не потянуть.

- Переработка резины энергозатратна и сложна, ведь это токсичные отходы, подлежащие утилизации. Плюс аренда, коммуналка, зарплата сотрудникам, - перечисляет директор компании Маргарита Штейнепрейс- Тюнина. - Про экосбор я слышу давно, но соответствующий механизм был разработан лишь в конце 2020 года. Эти деньги - 7,2 тысячи рублей за тонну - покрывают расходы только частично. Самим строить пункты приема дорого - одна точка в миллион рублей. Поэтому сотрудничаем со "Спецавтобазой", но проект можно назвать социальным.

По словам предпринимательницы, его запустили из-за большого количества нелегальных свалок в Екатеринбурге и соседних лесах. Мэрия проводит тендеры на сбор сырья в таких местах - 18 тысяч рублей за тонну, но желающих нет. С частниками никто не работает: шины от легковушек сложны в переработке, грузовые гораздо интереснее. Поэтому 50-80 рублей, которые должен заплатить человек за одну единицу, - справедливая цена, - считает Штейнепрейс-Тюнина.

Замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егор Свалов солидарен с бизнес-леди: сбор отработанных шин нельзя рассматривать как коммерческий проект.

- "Спецавтобаза" сделала благое дело. Деньги, что берут в пунктах приема, компенсируют лишь транспортировку, зато многие дворы и окрестности Екатеринбурга освободятся от грязных шин. Переработчик покрышек получает экосбор в рамках расширенной ответственности производителей, однако это очень небольшие суммы,- отметил представитель власти. - А утилизационный сбор от пластиковых и стеклянных бутылок - то, чего вообще никто не видел, хотя и много говорят об этом.

Главная задача сейчас не заработать на сборе пластика или шин, а развивать экологическое сознание, - подчеркнул Свалов. Тем не менее проблему утилизации вторсырья в минэнерго обещают обсудить на ближайшем совещании.

Комментарий

Артем Горбунов, пресс-секретарь ЕМУП "Спецавтобаза":

- Возможность раздельного сбора ТКО на территории нашего присутствия существует у жителей 345 многоквартирных и более 4500 частных домов. "Сухие" отходы (в том числе бумагу, картон, пластик, стекло и металлы) увозим на мусоросортировочные комплексы, где группируем по типам и отправляем на переработку. Это позволяет снизить нагрузку на полигоны. Возможно, в будущем, когда раздельный сбор будет введен повсеместно, переработка окажет влияние на тариф. Кроме того, совсем недавно мы стали принимать у населения и организаций отработанные автопокрышки. Это не бесплатно, в стоимость заложены расходы на транспортировку и услуги перерабатчика.