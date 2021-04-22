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22.04.2021 09:15

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Всесторонняя поддержка МСБ позволила тюменской экономике справиться с пандемией
Текст: Иван Ман (Тюменская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 87(8438)
Тюменская область пережила 2020-й в ракурсе экономики менее болезненно, чем многие другие регионы, и в первые месяцы нынешнего года довольно успешно восстанавливает утерянные позиции. Способствует тому неизменная в течение долгих лет политика по поддержке бизнеса, прежде всего малого и среднего (МСБ). При этом набор используемых инструментов расширяется.

Индекс промпроизводства в 2020 году увеличился более чем на 20 процентов. Рекордный для страны рост в значительной степени обеспечили ввод новых мощностей нефтехимии, устойчивое развитие обрабатывающего сектора. Не может не вызывать оптимизма свежая квартальная статистика - плюс почти восемь процентов по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Не удивительно, что при жестких коронавирусных ограничениях спрос на потребительском рынке региона не просел так заметно, как в целом по стране, а сейчас демонстрирует уверенный рост, особенно в общепите.

В 2021 году Тюменская область намерена привлечь около 200 миллиардов рублей частных инвестиций

При этом уровень инфляции в Тюменской области существенно меньше среднероссийского. По мнению аналитиков ЦБ, в значительной мере снижают ценовое напряжение предоставленные бизнесу налоговые льготы: они позволяют производителям нивелировать возросшие издержки.

Пакет преференций солидный. Вот только некоторые: налоговые каникулы продлены до 2023 года, тем, кто прибегает к упрощенной или патентной системе налогообложения, дано право применять нулевую ставку в течение двух налоговых периодов с момента регистрации. При "упрощенке" вообще практикуется льготная политика. В бюджете зарезервировано 50 миллионов рублей для выплаты субсидий при проведении лизинговых операций. Отлично зарекомендовала себя программа Гарантийного фонда по предоставлению поручительств и гарантий бизнесу. В прошлом году она позволила привлечь 2,2 миллиарда рублей инвесткапитала, а в общей сложности в области реализовано за столь короткий срок свыше 260 инвестпроектов, создано 2,5 тысячи новых рабочих мест. В нынешнем году, как ожидается, удастся привлечь около 200 миллиардов рублей.

Губернатор Александр Моор обращает также внимание на значимую роль фондов микрофинансирования и "Инвестиционного агентства Тюменской области". Они упростили процедуру получения микрозаймов (минимальная ставка 4,25 процента годовых) с возможностью удаленной отправки документов и сокращением срока их рассмотрения. Более 2000 объектов государственного и муниципального имущества передано предпринимателям во владение либо пользование на льготных условиях. Кстати, в этом ракурсе регион проявил себя как один из лучших в РФ. Кроме того, увеличены суммы грантов по программе "Агростартап". Так, желающие разводить скот для получения мяса и молока рогатого скота могут получить на руки до пяти миллионов рублей.

По словам замдиректора департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Тюменской области Романа Веселина, в партнерстве с федеральным центром удалось серьезно нарастить и разнообразить базу поддержки МСБ. В 2020-м центр "Мой бизнес" оказал свыше 14 тысяч различных услуг более чем 3,5 тысячи предприятий.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область

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