Специалисты Счетной палаты РФ оценили модернизацию челябинского аэропорта, реализованную в рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы" и комплексного плана расширения магистральной инфраструктуры и пришли к выводу, что построенные и реконструированные объекты соответствуют проектной документации.

Из аэропорта имени Курчатова пока можно летать только по России, но с мая обещают открыть заграницу. Фото: Пресс-служба АО "Челябинское авиапредприятие"

Напомним, что толчком к большой переделке Баландино, получившего имя советского физика Игоря Курчатова, послужили международные саммиты, которые планировалось провести в Челябинске в 2020 году. Но это был скорее повод, чтобы подтянуть воздушное сообщение до современного уровня.

В 2019-м открыли новый терминал внутренних авиалиний, параллельно реконструировали взлетно-посадочную полосу, сделали новый перрон с местами для стоянки воздушных судов. В феврале 2021-го аэродром получил третью категорию, то есть право принимать все типы самолетов при любой погоде, а 31 марта был подписан акт о приемке оборудования международного сектора.

- Учитывая достижение цели инвестпроекта, а также незначительный объем средств, возможных к экономии, эффективность использования бюджетных ассигнований находится на приемлемом уровне, - сообщил аудитор Валерий Богомолов.

Но без недочетов все-таки не обошлось. В частности, отметили проверяющие, некоторые работы не были исполнены в срок. Так, "Центродорстрой" вовремя не утилизировал грунт, который образовался при устройстве фундаментов и подготовке территории под дороги и тротуары. Стоимость этих работ составляет более 51 миллиона рублей.

Площадь международного сектора увеличилась с 4,5 до 15,2 тысячи квадратных метров. Вместо 210 человек в час он способен обслужить 400

Проверка выявила недостатки и при определении начальной цены заключенных контрактов. Для этого использовалась утвержденная госэкспертизой сметная стоимость, хотя требовался перерасчет базисных цен 2001 года. Это не позволило сэкономить 86 миллионов рублей. Впрочем общая сумма контрактов, заключенных в рамках реконструкции, значительно больше - 4,9 миллиарда рублей.

Указали аудиторы и еще на один недочет: техперевооружение пункта пропуска через госграницу должно было завершиться еще до конца 2020 года, однако оператор аэропорта опоздал с передачей помещения аэровокзального комплекса, из-за чего сроки сдвинулись на 1 мая 2021 года. До этого времени Росавиация приостановила рейсы за границу из Челябинска.

На сегодня техническая реконструкция залов международного терминала считается выполненной, осталось оформить необходимые документы. Концептуальное новшество заключается в объединении помещений прежних терминалов международных и внутренних авиалиний в одно целое. По словам куратора проекта Андрея Михайлова, в итоге площадь международного сектора увеличилась с 4,5 до 15,2 тысячи квадратов. Вместо 210 пассажиров в час он способен обслужить 400, а в год - до 597 тысяч.

Кроме того, теперь у Челябинска появилась возможность отправлять и принимать одновременно несколько международных рейсов. Как только снимут ограничения, в аэропорту планируют восстановить историческую программу полетов: Турция, Кипр, Тунис, Таиланд, СНГ.

В целом Счетная палата отметила позитивную динамику Баландино: за 2017-2019 годы пассажиропоток увеличился с 1,5 до 1,7 миллиона человек в год, грузооборот - с 3,7 до 4,8 миллиона тонн.

- Конечно, ограничительные меры сказались на показателях деятельности в 2020 году. Так, пассажиропоток сократился до 1,1 миллиона человек, а грузопоток - до 3,5 миллиона тонн. Но проведенная модернизация позволит качественно улучшить транспортно-логистическую доступность региона, - констатирует Валерий Богомолов.

В этом году аэропорт планирует обслужить 1,7 миллиона пассажиров, - говорит представитель управляющей компании Ксения Агафонова. Правда, раньше были более смелые планы: заявлялось, что со временем гавань сможет принимать до 4-4,5 миллиона человек в год.

P. S.

Изначально здание аэровокзального комплекса задумывалось как единый архитектурный ансамбль, без нынешнего соседства построек разных эпох и стилей. С высоты птичьего полета он должен был казаться вытянутой каплей расплавленного металла. Терминал внутренних линий был лишь частью той капли. Впрочем из стратегии развития аэропорта до 2035 года эти намерения окончательно не вычеркнуты. Если пассажиропоток будет увеличиваться, к ним могут вернуться.