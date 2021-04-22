Новости

Косачев назвал "сотрясанием воздуха" слова Киева об отключении РФ от SWIFT 10:04
Минэкономразвития прогнозирует укрепление рубля 10:02
Житель Новосибирской области пойдет под суд за поджог 63 дач 09:58
Массовый переезд белорусских компаний в Латвию оказался фейком 09:54
На Украину прибыли три военных самолета США, Британии и Канады 09:43
Ракеты "Циркон" выведут ВМФ России на новый уровень 09:34
МИД РФ назвал "ультиматумы" Чехии неприемлемыми и недопустимыми 09:33
В Крыму наказали украинских рыболовов, задержанных с пятью км сетей 09:30
Видео: В Хабаровске глыбы льда снесли ограждение на набережной Амура 09:23
Еврокомиссия хочет подать в суд на AstraZeneсa 09:19
Посол США прибыл в аэропорт Шереметьево 09:15
В Балашихе вор унес из квартиры ценности на 5 миллионов рублей 09:13
Власти Финляндии не исключают возможности вступления в НАТО 08:51
До 15 июня в столице соберут заявки на посадку именного дерева 08:49
Начато устройство земляного полотна на Дальнем Западном обходе Краснодара 08:19
Греф оценил вероятность третьей волны коронавируса в России 07:59
WSJ: Байден намерен признать геноцид армян в Османской империи 07:56
Кардиолог объяснил, опасно ли для сердца спать на левом боку 07:52
Названы лучшие для командировок города России 07:45
Минтруд изучит вопрос продления майских праздников 07:44
В Хабаровском крае появится филиал "Союзмультфильма" 07:42
СК: В Забайкалье главврач больницы оплачивал счета ЖКХ за счет бюджета 07:36
В Австралии продано кольцо с самым крупным в стране бриллиантом 07:11
У берегов Китая пять человек пропали без вести при столкновении двух судов 06:55
Эквадор вернет режим ЧС и комендантский час из-за COVID-19 06:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как провести комплексные кадастровые работы в СНТ
Как провести комплексные кадастровые работы в СНТ
Верховный суд объяснил, как получить наследство и не оказаться в долгах
Верховный суд объяснил, как получить наследство и не оказаться в долгах
Пять вопросов о вакцине "ЭпиВакКорона"
Пять вопросов о вакцине "ЭпиВакКорона"
22.04.2021 08:35

К взлету готовы

В Челябинске планируют восстановить историческую программу зарубежных авиарейсов
Текст: Евгений Китаев (Челябинская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 87(8438)
Специалисты Счетной палаты РФ оценили модернизацию челябинского аэропорта, реализованную в рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы" и комплексного плана расширения магистральной инфраструктуры и пришли к выводу, что построенные и реконструированные объекты соответствуют проектной документации.
Из аэропорта имени Курчатова пока можно летать только по России, но с мая обещают открыть заграницу. Фото: Пресс-служба АО "Челябинское авиапредприятие" Из аэропорта имени Курчатова пока можно летать только по России, но с мая обещают открыть заграницу. Фото: Пресс-служба АО "Челябинское авиапредприятие"
Из аэропорта имени Курчатова пока можно летать только по России, но с мая обещают открыть заграницу. Фото: Пресс-служба АО "Челябинское авиапредприятие"

Напомним, что толчком к большой переделке Баландино, получившего имя советского физика Игоря Курчатова, послужили международные саммиты, которые планировалось провести в Челябинске в 2020 году. Но это был скорее повод, чтобы подтянуть воздушное сообщение до современного уровня.

Фото: фото пресс-службы АО "Челябинское авиапредприятие"
Площадь аэропорта в Челябинске увеличили вдвое

В 2019-м открыли новый терминал внутренних авиалиний, параллельно реконструировали взлетно-посадочную полосу, сделали новый перрон с местами для стоянки воздушных судов. В феврале 2021-го аэродром получил третью категорию, то есть право принимать все типы самолетов при любой погоде, а 31 марта был подписан акт о приемке оборудования международного сектора.

- Учитывая достижение цели инвестпроекта, а также незначительный объем средств, возможных к экономии, эффективность использования бюджетных ассигнований находится на приемлемом уровне, - сообщил аудитор Валерий Богомолов.

Но без недочетов все-таки не обошлось. В частности, отметили проверяющие, некоторые работы не были исполнены в срок. Так, "Центродорстрой" вовремя не утилизировал грунт, который образовался при устройстве фундаментов и подготовке территории под дороги и тротуары. Стоимость этих работ составляет более 51 миллиона рублей.

Площадь международного сектора увеличилась с 4,5 до 15,2 тысячи квадратных метров. Вместо 210 человек в час он способен обслужить 400

Проверка выявила недостатки и при определении начальной цены заключенных контрактов. Для этого использовалась утвержденная госэкспертизой сметная стоимость, хотя требовался перерасчет базисных цен 2001 года. Это не позволило сэкономить 86 миллионов рублей. Впрочем общая сумма контрактов, заключенных в рамках реконструкции, значительно больше - 4,9 миллиарда рублей.

Указали аудиторы и еще на один недочет: техперевооружение пункта пропуска через госграницу должно было завершиться еще до конца 2020 года, однако оператор аэропорта опоздал с передачей помещения аэровокзального комплекса, из-за чего сроки сдвинулись на 1 мая 2021 года. До этого времени Росавиация приостановила рейсы за границу из Челябинска.

На сегодня техническая реконструкция залов международного терминала считается выполненной, осталось оформить необходимые документы. Концептуальное новшество заключается в объединении помещений прежних терминалов международных и внутренних авиалиний в одно целое. По словам куратора проекта Андрея Михайлова, в итоге площадь международного сектора увеличилась с 4,5 до 15,2 тысячи квадратов. Вместо 210 пассажиров в час он способен обслужить 400, а в год - до 597 тысяч.

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области
Иркутский аэропорт могут перенести за городскую черту после 2025 года

Кроме того, теперь у Челябинска появилась возможность отправлять и принимать одновременно несколько международных рейсов. Как только снимут ограничения, в аэропорту планируют восстановить историческую программу полетов: Турция, Кипр, Тунис, Таиланд, СНГ.

В целом Счетная палата отметила позитивную динамику Баландино: за 2017-2019 годы пассажиропоток увеличился с 1,5 до 1,7 миллиона человек в год, грузооборот - с 3,7 до 4,8 миллиона тонн.

- Конечно, ограничительные меры сказались на показателях деятельности в 2020 году. Так, пассажиропоток сократился до 1,1 миллиона человек, а грузопоток - до 3,5 миллиона тонн. Но проведенная модернизация позволит качественно улучшить транспортно-логистическую доступность региона, - констатирует Валерий Богомолов.

В этом году аэропорт планирует обслужить 1,7 миллиона пассажиров, - говорит представитель управляющей компании Ксения Агафонова. Правда, раньше были более смелые планы: заявлялось, что со временем гавань сможет принимать до 4-4,5 миллиона человек в год.

P. S.

Изначально здание аэровокзального комплекса задумывалось как единый архитектурный ансамбль, без нынешнего соседства построек разных эпох и стилей. С высоты птичьего полета он должен был казаться вытянутой каплей расплавленного металла. Терминал внутренних линий был лишь частью той капли. Впрочем из стратегии развития аэропорта до 2035 года эти намерения окончательно не вычеркнуты. Если пассажиропоток будет увеличиваться, к ним могут вернуться.

В регионах Госфонды и контрольные органы Счетная палата Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск

Главное сегодня

Выплаты детям и борьба с COVID-19. Главные тезисы Послания президента
Минтруд изучит вопрос продления майских праздников
Косачев назвал "сотрясанием воздуха" слова Киева об отключении РФ от SWIFT
Греф оценил вероятность третьей волны коронавируса в России
Пушков ответил на заявление Псаки о "толстокожести" США