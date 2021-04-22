Бизнес для живодеров: Кто зарабатывает на "черных" передержках

Хозяева нелегальных приютов для животных четко уловили тренд времени: на любви и сострадании к животным можно "срубить" неплохие деньги. Расчет простой: им приносят кошку или собаку, оставшуюся без хозяина, владелец так называемой "черной передержки" божится, что будет за ней ухаживать, берет за это от 5 до 15 тысяч рублей, ну а дальше жизнь постояльца такой точки превращается в настоящий ад.

Смердяков и компания

Как говорят зоозащитники, в стране действуют сотни "черных передержек". В одной только Свердловской области волонтеры выявляют пять-шесть таких точек за год. И это только те, о которых становится известно.

Так, в одной из таких "гостиниц для животных" в небольшом городе Асбесте владелица держала собак в старых заброшенных сараях. Когда волонтеры из "Зоодозора" приехали туда по сигналу жителей, картина открылась жуткая: животных не кормили, два больших истощенных пса доедали маленькую болонку, повсюду лежали трупы погибших собак. Живых почти не осталось, еще немного и они скончались бы от голода и болезней. Как позже выяснилось, племяннику хозяйки нравилось лично забивать собак, которых они получили за деньги. У парня были явные отклонения. Смердяков у Достоевского и то был явно человечнее.

- Проблема не только в живодерах, которые берутся "ухаживать" за животными, но и в тех, кто отдает в такие "приюты" бездомных кошек и собак, а потом совсем не интересуется их судьбой, - говорит руководитель "Зоодозора" Татьяна Бронских. - Человеку кажется, что он спас бедолагу, еще и немалые деньги за это отдал, свой долг выполнил и может быть спокоен.

Причем, держатели приютов, как правило, производят хорошее впечатление: они театрально могут говорить о любви к животным, о том, что их защита - дело всей их жизни. При этом громкой рекламы не размещают, ограничиваются трогательными постами в соцсетях: "поможем найти хозяина брошенной собачке", "пристроим кота" и все в том же духе.

- Иногда предлагают ухаживать за щенком до того момента, пока не найдут ему хозяина всего за одну-две тысячи рублей, - говорит Татьяна Бронских. - И тут сразу можно понять, что это мошенники. В легальных приютах только первоначальные затраты при поступлении животного в разы больше. Комплексная прививка от пяти болезней (чума, бешенство и так далее) стоит 1100 рублей, стерилизация от 1500 до 3500, избавление о паразитов - 600 рублей. К этому нужно прибавить расходы на питание, содержание помещения, зарплату работникам и прочее. Поэтому, как правило, единый сбор при приеме животного не может быть меньше десяти тысяч, а помесячный 3000-3500.

Понятно, что владельцы "черных передержек" кладут эти деньги себе в карман, дальнейшая судьба животных в их "бизнес-план" никак не входит.

"Заезжайте еще"

К зоозащитникам на днях снова поступил звонок о действующей "черной передержке" в поселке Мичуринском на окраине Екатеринбурга. Дело в том, что из этого приюта защитники животных уже вывозили больных и истощенных собак, в очередной раз придя в ужас от того, что творят владельцы таких заведений "по спасению животных". Хозяин тогда цинично заметил: "Ну, забирайте, и заезжайте еще".

- Он чувствует свою безнаказанность, - говорит Татьяна Бронских. - Дело в том, что закон о жестоком обращении с животными хоть давно и принят, но сам факт такого обращения доказать бывает практически невозможно. Как показывает судебная практика, под уголовную ответственность подпадают только те трагические истории, когда животное убили демонстративно, на глазах детей, например. А тут "всего лишь" морили голодом, не давали есть. Чаще в таких случаях удается доказать только пункт о ненадлежащем уходе. А за это следует только запрет на занятие определенным видом деятельности, в частности организацией заведений для кошек и собак. Но и такие дела сегодня пока редкость. И хозяевам "черных передержек" особо опасаться нечего.

"А им много и не надо"

Есть еще одна категория приютов, в которых собак и кошек держат не за деньги, но судьба животных в них не менее печальна. Так, на прошлой неделе в Верхней Пышме зоозащитникам пришлось вызволять собак из настоящего "Освенцима". Даже фото невозможно смотреть без содрогания: звери выглядят, как живые скелеты, почти все инфицированы. Хозяйка содержала в маленькой квартире сразу 12 псов. Она не то что еды им не давала - даже пить животным было нечего. Они набрасывались на все, что хотя бы немного пахло едой, разрывали мусорные пакеты, кидались друг на друга.

При этом хозяйка считает, что собаки сыты, и им вовсе и не нужно больше еды. Сама она была крайне агрессивно настроена, когда волонтеры приехали вызволять животных. Пришлось забирать их с полицией. Сейчас собак откармливают. И только потом последуют обязательные процедуры - стерилизация, избавление от паразитов и лечение, иначе они просто не вынесут наркоза.

Как отличить нормальный приют, где питомцам действительно помогут, от "черного"? Как говорит Татьяна Бронских, легальные организации открыто выкладывают все данные о своей деятельности, вплоть до копейки о потраченных на животных расходах. И самое главное, в них в любой момент можно приехать и посмотреть, в каком состоянии находится зверь, которого ты сдал на содержание, пока ему не подобрали нового хозяина. И такой контроль - лучшая гарантия защиты. Показательно, что волонтеры из легальных организаций зоозащитников объединяются по первому зову, когда поступает сигнал о "черных передержках", о том, что снова нужно вызволять попавших в беду кошек и собак.

Еще лучше, отмечают зоозащитники, чтобы не было никаких приютов, чтобы за судьбу животных несли строгую ответственность их владельцы. А в тех редких случаях, когда питомцы остаются без хозяев, они попадали бы в государственные учреждения с цивилизованными гуманными условиями.