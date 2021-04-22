Уральская таможня пресекла вывоз в Казахстан военной радиостанции

Тюменская таможня не позволила отправить в Казахстан посылку, в которой находилась военная ранцевая радиостанция. Причем, не раритетная, а находящаяся в данное время на вооружении российской армии.

"Отправителя посылки - гражданина России, задержали на выходе из транспортной компании вместе. Помощь оказывали сотрудники военной контрразведки", - передает пресс-служба Уральского таможенного управления.

Мужчина выставил в интернете на продажу станцию "Р-105М" "Парус" с комплектующими и усилителем мощности. Такая техника выпускалась с 1967 по 1986 год и предназначались для двустороннего обмена информацией на низких частотах.

"Экспертиза подтвердила: товар включен в перечень изделий номенклатуры начальника Главного управления связи ВС РФ, и относится к военной технике связи. Более того, радиостанции подобного типа актуальны в применении и запрещены к перемещению через госграницу", - констатирует надзорное ведомство.

Отправить бандероль покупателю в соседнюю республику правонарушитель собирался почтой. Теперь ему грозит наказание по статье "Контрабанда" - ч. 1 ст. 226.1 УК РФ: лишение свободы на срок до семи лет со штрафом до миллиона рублей.