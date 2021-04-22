В Челябинске расчистят городской бор и берега водоемов

В пятницу, 23 апреля, жителей Челябинска приглашают присоединиться к субботнику на территории городского бора. В нем примут участие волонтеры, экологи и общественники, представители движения КВН и студенческих отрядов, сообщили в четверг в городской администрации.

- Свое участие в субботнике уже подтвердили более 100 человек, - отметили в пресс-службе мэрии. - Совместными усилиями ребята приведут в прогулочные зоны городского бора. Присоединиться к уборке могут все желающие. Всех участников ожидают фитнес-зарядка и конкурсы.

Сбор добровольцев состоится завтра 10.40 утра за памятником И. В. Курчатову на территории воркаут-площадки.

Завтра же с 9 утра начнется расчистка берегов реки Миасс в Металлургическом районе, а во второй половине дня - уборка береговой зоны озера Смолино в Ленинском районе Челябинска. Всех желающих присоединиться к субботнику обеспечат необходимым инвентарем.

Мероприятия пройдут в рамках всероссийской экологической акции "Вода России", отметили в мэрии.