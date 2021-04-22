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Рубрика: Спорт

Наука мастерства

В главном городе Урала открылась Академия Карполя
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Столичный выпуск № 88(8439)
В Екатеринбурге вчера состоялось торжественно открытие волейбольной Академии Николая Карполя, легендарного наставника женских сборных СССР и России, многолетнего рулевого местной команды "Уралочки".
Николай Карполь за свою длительную карьеру воспитал огромное количество волейболисток экстра-класса. Фото: Татьяна Андреева Николай Карполь за свою длительную карьеру воспитал огромное количество волейболисток экстра-класса. Фото: Татьяна Андреева
Николай Карполь за свою длительную карьеру воспитал огромное количество волейболисток экстра-класса. Фото: Татьяна Андреева

Новая Академия - первый спортивный объект, построенный в рамках подготовки главного города Урала к проведению Всемирных студенческих Игр 2023 года. На церемонии открытия присутствовали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко.

Фото: ВК "Локомотив"
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"У этого места большие возможности. Здесь менее чем в трехстах метрах находится стадион, где мы можем заниматься легкой атлетикой, играть в футбол. Это дает серьезный простор для тренировочной работы. Конечно, были и сложности, но губернатор Евгений Владимирович Куйвашев пообещал: найдем место и сделаем! И вот мы находимся здесь, в новой, с иголочки Академии. Хотелось бы поблагодарить строителей, которые возвели это чудесное здание. Оно красивое и не мешает никому, а, наоборот, только украшает наш город", - сказал сам Николай Карполь, который совсем скоро, в первый день мая справит свое 83-летие. Причем и в столь почтенном возрасте мэтр мирового волейбола продолжает работать главным тренером "Уралочки-НТМК" (Свердловская область), стабильно занимающей самые высокие позиции в таблице чемпионата нашей женской Суперлиги.

Строительство Академии Карполя началось еще в августе 2019 года, когда был заложен первый камень в основание спортивного сооружения. Общая площадь академии составляет более девяти тысяч квадратных метров, на ее территории расположены спортивно-тренировочный блок с игровым залом с трансформируемыми трибунами на 410 мест, тренажерным залом, а также общежитие на 70 человек, столовая, конференц-зал и медико-реабилитационный блок. Спорткомплекс станет одной из подготовительных баз "Уралочка", Академию планируется задействовать в качестве тренировочной площадки во время проведения Всемирной Универсиады 2023 года.

"Произошло знаковое событие для всего региона и всей страны. Это отличный подарок к 55-летию волейбольного клуба "Уралочка". Создание Академии придаст дополнительный импульс к развитию данного вида спорта. Желаю, чтобы новый спорткомплекс принес нам больше радости от побед любимой команды", - сказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

В регионах Спорт Волейбол Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

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