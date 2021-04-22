В Екатеринбурге вчера состоялось торжественно открытие волейбольной Академии Николая Карполя, легендарного наставника женских сборных СССР и России, многолетнего рулевого местной команды "Уралочки".

Новая Академия - первый спортивный объект, построенный в рамках подготовки главного города Урала к проведению Всемирных студенческих Игр 2023 года. На церемонии открытия присутствовали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко.

"У этого места большие возможности. Здесь менее чем в трехстах метрах находится стадион, где мы можем заниматься легкой атлетикой, играть в футбол. Это дает серьезный простор для тренировочной работы. Конечно, были и сложности, но губернатор Евгений Владимирович Куйвашев пообещал: найдем место и сделаем! И вот мы находимся здесь, в новой, с иголочки Академии. Хотелось бы поблагодарить строителей, которые возвели это чудесное здание. Оно красивое и не мешает никому, а, наоборот, только украшает наш город", - сказал сам Николай Карполь, который совсем скоро, в первый день мая справит свое 83-летие. Причем и в столь почтенном возрасте мэтр мирового волейбола продолжает работать главным тренером "Уралочки-НТМК" (Свердловская область), стабильно занимающей самые высокие позиции в таблице чемпионата нашей женской Суперлиги.

Строительство Академии Карполя началось еще в августе 2019 года, когда был заложен первый камень в основание спортивного сооружения. Общая площадь академии составляет более девяти тысяч квадратных метров, на ее территории расположены спортивно-тренировочный блок с игровым залом с трансформируемыми трибунами на 410 мест, тренажерным залом, а также общежитие на 70 человек, столовая, конференц-зал и медико-реабилитационный блок. Спорткомплекс станет одной из подготовительных баз "Уралочка", Академию планируется задействовать в качестве тренировочной площадки во время проведения Всемирной Универсиады 2023 года.

"Произошло знаковое событие для всего региона и всей страны. Это отличный подарок к 55-летию волейбольного клуба "Уралочка". Создание Академии придаст дополнительный импульс к развитию данного вида спорта. Желаю, чтобы новый спорткомплекс принес нам больше радости от побед любимой команды", - сказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.