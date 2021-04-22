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22.04.2021 07:51
Рубрика: Общество

Завод и хостел

В Уральском федеральном округе появится девять креативных кластеров на месте промзон и заброшенных объектов
Текст: Ирина Никитина (Тюмень)
Российская газета - Экономика УРФО № 87(8438)
В Екатеринбурге встретились финалисты самой масштабной на сегодня программы по созданию креативных кластеров Rurban Creative Lab (RCL) от Агентства стратегических инициатив (АСИ) и финансового института развития в жилищной сфере ДОМ.РФ.

Креативщики участвовали в стратегических сессиях, защищали проекты и обосновывали выбор бизнес-модели, в соответствии с которой намерены развивать по три площадки разного статуса на месте пустующих промпредприятий и заброшенных объектов недвижимости. В десятку лидеров вошли три региона УрФО: Свердловская и Тюменская области, а также ХМАО-Югра. Напомним: задачу создать вместо промзон экономически выгодные и "живые" площадки при участии творчески ориентированных предпринимателей в декабре прошлого года поставил президент страны. АСИ откликнулось запуском специальной платформы и в течение пары месяцев собрало более 3,3 тысячи заявок из 81 субъекта РФ.

Фото: Антон Денисов/ РИА Новости
Названы регионы, где промзоны превратят в креативные пространства

Программа-минимум рассчитана до сентября (в мае победители представят конкретные управленческие модели, в июле активируют пространства, в сентябре отчитаются по промежуточным итогам), а в конце 2021 года десять регионов должны предъявить реальные результаты. Программа-максимум, считает генеральный директор агентства инфраструктурного развития (АИР) Тюменской области Ольга Романец, - это закрепление в повестке территории долгоиграющего продюсерского центра, куда войдут предприниматели, чиновники и общественники.

Во всех трех регионах УрФО уже определены локации для будущих кластеров. Так, в Тюмени это бывший домостроительный комбинат "ДСК-500" площадью 130 тысяч квадратов и маршрут, связывающий набережную, круглую баню (единственный в городе памятник конструктивизма) и улицу Дзержинского, которая станет пешеходной. В Тобольске - два объекта культурного наследия в нижнем посаде, где предлагается основать ремесленные мастерские. При этом за каждой точкой закреплен свой инвестор: промзоной занимается преимущественно АИР - тут откроют индустриально-логистический парк с производственными помещениями, лабораториями, коворкингами, выставками. Улица отдана в управление мэрии, а вот баня, претендующая на статус планетария, - бизнесмену из Петербурга.

Свердловская область на Rurban Creative Lab отправила не менее 50 идей. Для начала по одному кластеру собираются создать в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Черноисточинске. Так, в столице региона в качестве кластерного центра рассматривается усадьба купца Нурова (как уточнила министр инвестиций и развития Виктория Казакова, сейчас по этому объекту разрабатывается стратегия развития). У площадок в других городах, кроме того, что осенью они станут арт-резиденциями VI Уральской индустриальной биеннале, уже в обозримом будущем просматриваются перспективы. В частности, здание бывшего Демидовского завода в Черноисточинске переформатируют в хостел, а нижнетагильское училище "Самородок" превратят в студию звукозаписи и школу IT. Кстати, в последний проект уже вложилась компания ЕВРАЗ. Замруководителя центра "Мой бизнес" Екатерина Третьякова на защите проекта отметила, что креативные зоны появятся и в других населенных пунктах Среднего Урала: Сысерти, Новоуральске, Ирбите, Арамили, Невьянске, а в 2021 году биеннале поддержит Уралмашзавод в Екатеринбурге.

Фото: iStock
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Югорский предприниматель Сергей Мельников считает, что нефть и газ в креативе не нуждаются, а вот с культурой коренных малочисленных народов ситуация прямо противоположная. Поэтому его идея основать этнокультурный выставочный центр в Белоярском сразу вошла в топ. Другие участники продюсерского центра - Сергей Зверьков, Михаил Изюмов, Арсений Рянский, Александр Посохов и Владислав Иванов - готовы вложиться в технопарк креативных индустрий в Сургуте и образовательную площадку вкупе с творческими и ремесленными мастерскими в Мегионе.

Добавим, что по итогам первой очереди программы RCL будут сформированы устойчивые финансово-экономические и управленческие модели креативных кластеров для тиражирования по всей стране.

Прямая речь

Светлана Чупшева, генеральный директор АСИ:

- Сегодня в 55 российских регионах свыше 32 тысяч промышленных га выключены из экономики - там нет людей, нет производств. Как правило, эти локации находятся в центре населенных пунктов либо в хорошей доступности и могут быть комплексно освоены. Ранее по такому пути уже пошли 28 городов: общая площадь заброшенной недвижимости в них, занимаемой креативными кластерами, составляет 1,65 миллиона квадратных метров.

В регионах Общество Ежедневник Образ жизни Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО УрФО Челябинская область УрФО ХМАО УрФО Тюменская область УрФО Свердловская область

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