Житель Тюмени отсудил 500 тысяч рублей за гибель сына в ДТП

Ленинский районный суд обязал городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта и муниципальное казенное учреждение "Служба заказчика по благоустройству Центрального АО Тюмени" выплатить местному жителю компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей за гибель сына.

Полтора года назад в поздний ноябрьский вечер 27-летний парень ехал на машине по улице Ягодной в СНТ "Россиянка". Не заметив поворота (а дорога была не освещена), он опрокинулся в канаву глубиной три метра. В результате ДТП молодой человек получил тяжкие телесные повреждения, от которых скончался в больнице.

В суд по поводу смерти сына отец обратился в августе прошлого года. Он требовал взыскать с дорожников сумму по возмещению морального вреда.

В пресс-службе областной прокуратуры рассказали, что по этому делу была проведена экспертиза, которая показала, что дорога содержалась не по правилам: там не были установлены искусственное освещение, знаки, барьерное ограждение - все это привело к аварии.

Пока решение суда не вступило в силу, но суммарно два ответчика должны выплатить пострадавшему полмиллиона рублей.