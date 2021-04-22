Россия направила ноту протеста в МИД Украины

Москва направила ноту протеста в МИД Украины, требуя тщательно расследовать антироссийскую акцию, которая произошла у посольства РФ в Киеве 20 апреля. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 22 апреля, выступая на брифинге.

Речь идет об акции украинских радикалов перед зданием дипмиссии, в ходе которой был заблокирован вход на ее территорию. Также участники митинга развернули оскорбительные антироссийские плакаты и проецировали с помощью лазерной установки на фасад посольства надписи, содержавшие обсценную лексику.

"В МИД Украины была направлена нота протеста от посольства России с требованием к украинской стороне неукоснительно соблюдать обязательства в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, а также провести тщательное расследование случившегося и привлечь к ответственности участников и организаторов этой провокации", - сказала Захарова.

По ее словам, "такие экстремистские выходки недопустимы, и призываем руководство Украины перестать потворствовать их устроителям, принять шаги по обеспечению должных условий для работы российских учреждений".