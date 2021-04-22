Новости

МИД РФ: Киев нагнетает обстановку в Донбассе, стремясь к членству в НАТО 17:38
Швеция откладывает смягчение антикоронавирусных мер 17:34
Стали известны новые подробности об iOS 15 17:28
Под Тулой завели дело о гибели молодой матери и ребенка 17:26
Разрабатывается суперсервис о строительстве частных домов 17:18
Россия направила ноту протеста в МИД Украины 17:09
В Москве ограбили шесть припаркованных автомобилей 17:08
Чехия ограничила численность российского посольства в Праге 17:08
В Кузбассе суд запретил деятельность "Русского патриотического клуба" 17:04
Турецкий журналист: Послание Путина - "манифест нового мира" 16:39
Режиссер "Малефисенты" снимет биографический фильм про группу Kiss 16:39
СМИ: "Реал" и "Ювентус" могут отстранить от еврокубков из-за Суперлиги 16:34
Центробанк начнет публиковать прогноз по средней ключевой ставке за год 16:33
В Петербурге задержали лжебанкиров, звонивших с подменных номеров 16:30
Российского посла пригласили в МИД Чехии 16:27
В Москве обнаружили первые грибы 16:26
МИД РФ заявил о продолжающихся провокациях НАТО в Черном море 16:22
На Южном Урале выпускные в школах и детсадах пройдут с ограничениями 16:17
В Гонконге у 90-летней женщины мошенники выманили 32 миллиона долларов 16:16
МИД РФ: У России и ЕС экономическая взаимозависимость 16:13
МИД: Россия призывает Киев прекратить военную эскалацию в Донбассе 16:07
МОК анонсировал соревнования по видеоиграм в преддверии Олимпиады в Токио 15:57
Минстрой: Цены на жилье выросли еще до запуска льготной ипотеки 15:54
Ситком "Как я встретил вашу маму" получит "женское" продолжение 15:54
Иностранцам упростят регистрацию на портале госуслуг 15:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как провести комплексные кадастровые работы в СНТ
Как провести комплексные кадастровые работы в СНТ
Верховный суд объяснил, как получить наследство и не оказаться в долгах
Верховный суд объяснил, как получить наследство и не оказаться в долгах
Пять вопросов о вакцине "ЭпиВакКорона"
Пять вопросов о вакцине "ЭпиВакКорона"
22.04.2021 17:09
Рубрика: Власть

Россия направила ноту протеста в МИД Украины

Текст: Константин Волков
Фото: Виталий Юрчак/ РГ Фото: Виталий Юрчак/ РГ
Фото: Виталий Юрчак/ РГ

Москва направила ноту протеста в МИД Украины, требуя тщательно расследовать антироссийскую акцию, которая произошла у посольства РФ в Киеве 20 апреля. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 22 апреля, выступая на брифинге.

МИД: Россия призывает Киев прекратить военную эскалацию в Донбассе

Речь идет об акции украинских радикалов перед зданием дипмиссии, в ходе которой был заблокирован вход на ее территорию. Также участники митинга развернули оскорбительные антироссийские плакаты и проецировали с помощью лазерной установки на фасад посольства надписи, содержавшие обсценную лексику.

"В МИД Украины была направлена нота протеста от посольства России с требованием к украинской стороне неукоснительно соблюдать обязательства в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, а также провести тщательное расследование случившегося и привлечь к ответственности участников и организаторов этой провокации", - сказала Захарова.

По ее словам, "такие экстремистские выходки недопустимы, и призываем руководство Украины перестать потворствовать их устроителям, принять шаги по обеспечению должных условий для работы российских учреждений".

Власть Работа власти Внешняя политика В мире экс-СССР Украина Правительство МИД Отношения России и Украины

Главное сегодня

Путин предложил преференции компаниям за инвестиции в "зеленые технологии"
Курс рубля взлетел после сообщений о завершении проверки войск на границе
Песков: Россия участвует в жесткой конкуренции за работу ученых в стране
Россия направила ноту протеста в МИД Украины
Минтруд изучит вопрос продления майских праздников
В Кремле рассказали о "красной линии" с Украиной
МИД РФ: Москва ответит Праге, если та продолжит конфронтацию