Россия призвала Совет Безопасности ООН вернуться к очной работе

Россия призвала уже в ближайшие недели вернуть Совбез ООН к очной работе, отказавшись от видеоконференций. С таким предложением выступил на заседании СБ ООН первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Инициатива была вызвана в том числе и прерывающейся видеосвязью во время сегодняшнего заседания.

"Хотел бы выразить глубокое сожаление в связи с серьезными техническими проблемами в ходе нашей сегодняшней видеоконференции, основной жертвой которых стали наши американские коллеги. Данная ситуация красноречиво показывает, что Совет Безопасности не может полностью опираться в своей работе на интернет. Полагаем, что это хороший повод для всех нас принять, наконец, решение о возобновлении физических встреч в зале Совбеза ООН", - заявил Полянский.

Он также напомнил, что Россия выступает с таким предложением с осени 2020 года и призвал председательствующий сейчас в Совбезе ООН Вьетнам и готовящийся к председательству Китай обратить особое внимание на этот вопрос.

Совбез ООН работает в удаленном режиме с весны 2020 года.