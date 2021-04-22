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Текст:   Ольга Игнатова 
13:49 22.04.2021

Россиянам расскажут, как не попасть на штрафы при владении недвижимостью

Федеральная кадастровая палата Росреестра с 26 по 30 апреля проводит в регионах "горячие линии" по вопросам сделок купли-продажи недвижимости.

Эксперты палаты помогут разобраться с актуальными вопросами, касающимися различных сделок с недвижимостью, предоставления необходимых документов для регистрации жилья, способов проверки собственности перед покупкой и других.

Росреестр: В базе данных не хватает сведений о владельцах недвижимости

Эксперты расскажут, как происходит оформление регистрации прав собственности, как избежать излишнего налогового бремени и не попасть под штрафные санкции, как определить кадастровую стоимость объекта недвижимости, как использовать материнский капитал, какие документы нужно подать собственнику недвижимости при смене фамилии, как получить и воспользоваться сертификатом электронной подписи.

"Благодаря "горячим линиям", которые мы проводим несколько раз в год, у любого жителя есть возможность получить ответы на интересующие вопросы от экспертов в режиме реального времени. Мы прикладываем все усилия, чтобы оперативно помогать гражданам, поэтому принимаем обращения не только по телефону, но и по электронной почте и в социальных сетях", - сообщил и.о. начальника Управления по связям с общественностью Федеральной кадастровой палаты Росреестра Евгений Мохин.

Узнать даты, места и номера телефонов "горячей линии" можно на сайте www.kadastr.ru в разделе своего региона, а также на официальных страницах региональных кадастровых палат в социальных сетях.

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