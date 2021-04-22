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22.04.2021 21:29
Рубрика: Культура

Российская писательница Мария Степанова вошла в шорт-лист Букера

Текст: Наталья Лебедева
Международная Букеровская премия (The 2021 Booker International Prize) объявила шорт-лист номинантов. В шестерку лучших вошла и наша писательница Мария Степанова со своей книгой "Памяти памяти", став первым российским автором, попавшим сначала в длинный список, а потом и в короткий престижнейшей премии, присуждаемой в области литературы на английском языке.
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Председатель жюри, британская писательница Люси Хаджес-Холлетт назвала книгу Степановой трогательной и наполненной горем и жизненной силой произведением, которое балансирует на грани "истории, мемуаров, эссе и художественной литературы".

Фото: wikimedia.org
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"Это была большая книга и на самом деле - последнее произведение, которое мы прочитали. Она настолько оригинальна. Она похожа на одну из тех книг, в которой автор пишет о том, как он пишет книгу. Она таковой и является, но книга не только об этом. Это также путешествие в глубины памяти, в историю семьи Степановой, которая, что интересно, не наполнена драмой. Ее семья пережила Первую мировую войну, последовавшую за ней гражданскую войну, сталинские чистки и холокост. И каким-то образом им удалось пережить эти масштабные события", - приводит слова Хаджес-Холлетт ТАСС.

Директор Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля Дмитрий Бак признался корреспонденту ТАСС, что это новость его ошеломила, но вовсе не потому, что что-то не так с нашей литературой и она "не дотягивает" до мировых стандартов. "Просто в мире литературы в последние десятилетия царит своеобразный мейнстрим, к которому, как принято считать, исконные свойства русской прозы отношения не имеют" - объяснил он.

Справедливости ради стоит напомнить, что в 2018 году роман "Памяти памяти" принес его автору главную российскую литературную премию - "Большую книгу". И именно с этого момента, по словам гендиректора "Большой книги" Георгия Урушадзе, началось победное шествие романа, или точнее "романса", как называет свое произведение сама Степанова, по литературному миру. "Потом были переводы на многие языки, первое место в китайском рейтинге художественной литературы, рецензии в ведущих мировых СМИ. Теперь будем ждать новой победы", - сказал он.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
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Всего в этом году эксперты рассмотрели 125 конкурсных работ, из которых они выбрали шесть лучших. Вместе с книгой Марии Степановой в шорт-лист вошли "Ночью вся кровь черна" (At Night All Blood is Black) Давида Диопа из Франции, "Опасности курения в постели" (The Dangers of Smoking in Bed) Марианы Энрикес из Аргентины, "Когда мы перестали понимать мир" (When We Cease to Understand the World) Бенхамина Лабатута из Испании, "Сотрудники" (The Employees) Ольги Равн из Дании, "Война бедных" (The War of the Poor) Эрика Вюйяра из Франции.

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