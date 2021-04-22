Олимпийский чемпион Рио-2016 женская сборная России по итогам матчей европейской континентальной квалификации пробилась в финальный турнир первенства мира 2021 года, которое пройдет в Испании со 2 по 19 декабря.

Наши девушки под руководством Алексея Алексеева в двухматчевом противостоянии встречались с Турцией. Сначала на выезде россиянки взяли верх с разницей в дюжину мячей - 35:23, а затем дома в Москве и вовсе разгромили соперника с оглушительным преимуществом "плюс 21" - 45:24. Самой результативной в составе победительниц на столичной арене стала Дарья Самохина, забросившая семь мячей.

Кроме России на первенстве мира 2021 уже точно сыграют Испания (хозяин), Нидерланды (чемпион мира 2019), Хорватия, Дания, Франция, Норвегия, Австрия, Чехия, Германия, Венгрия и Черногория.