Российские "золотые визы" обойдутся инвесторам минимум в 30 млн рублей

Новости

"Золотая маска": больше музыки красивой и понятной 20:43
На саммите "SportAccord" обсудят меры борьбы с пандемией 20:38
В Севастополе открыли памятник жертвам Гражданской войны 20:31
"Золотая маска": лучшие в опере 20:28
"Золотая маска". Награждение победителей продолжается 20:19
Суд приговорил экс-сотрудника ФСБ Черкалина к семи годам колонии 20:14
Объявлены лауреаты "Золотой маски" в жанре оперетты и мюзикла 20:04
В Чехии подсчитали, какие сокращения ждут российское посольство 20:00
В Ереване у здания Генпрокуратуры начались стычки с полицией 19:48
В Госдуме рассчитывают на быстрый ответ на высылку дипломатов РФ из Словакии 19:27
Съезд "Единой России" пройдет в три этапа 19:23
"Нравственное бешенство": Никита Михалков - о новых правилах "Оскара" 19:08
Путин уверен в восстановлении товарооборота с Беларусью 19:05
"ЕР": Проект о полной оплате больничного родителям дошкольников почти готов 19:04
Ученые России и США разработали нанопрепарат для лечения глаз 18:58
МИД РФ разочарован решением Словакии о высылке российских дипломатов 18:50
МОК принял решение изменить олимпийский девиз 18:40
В Петербурге сестру Артура Чилингарова избили в парадной своего дома 18:39
Затраты на госуслуги частным организациям возместят по нормативам 18:21
Путина показали в эфире саммита по климату во время выступления Макрона 18:20
Ученые научились воссоздавать кольчуги с помощью компьютерных игр 18:14
Дочь Майкла Джексона сыграет в "Американской истории ужасов" 17:58
Американский боец АСА раскритиковал Байдена 17:56
Захарова: Россия никому не навязывает свою вакцину 17:47
Лоза прокомментировал "Любимый город" в исполнении лидера Rammstein 17:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как провести комплексные кадастровые работы в СНТ
Как провести комплексные кадастровые работы в СНТ
Верховный суд объяснил, как получить наследство и не оказаться в долгах
Верховный суд объяснил, как получить наследство и не оказаться в долгах
Пять вопросов о вакцине "ЭпиВакКорона"
Пять вопросов о вакцине "ЭпиВакКорона"
22.04.2021 20:34
Рубрика: Экономика

Российские "золотые визы" обойдутся инвесторам минимум в 30 млн рублей

Текст: Игорь Зубков
В качестве минимального критерия упрощенной выдачи вида на жительство иностранным предпринимателям обсуждаются инвестиции в размере 30 млн рублей в работающий в России бизнес или в недвижимость, сообщил министр экономического развития Максим Решетников на брифинге в Белом доме.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

По его словам, правительство одобрило законопроект о российских "золотых визах" (выдачи ВНЖ без необходимости пребывания в стране полтора года в обмен на инвестиции). Решетников рассчитывает на его принятие Госдумой в осеннюю сессию. Как ожидается, закон заработает в середине 2022 года. Критерии выдачи "золотых виз" будет устанавливать правительство. Ранее среди них рассматривались также инвестиции в размере 10 млн руб. в создание своего дела в России с трудоустройством российских граждан, а также покупка российских гособлигаций, но с учетом обсуждений порог решено ужесточить.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
В России создадут единую базу данных иностранцев

ВНЖ дает возможность свободно перемещаться по стране, выезжать за ее пределы и возвращаться обратно, не оформляя приглашения и визы, устраиваться на работу или открывать свое дело в любом регионе, пользоваться всеми социальными гарантиями наравне с гражданами страны. Предполагается, что инвестор сможет оформить ВНЖ также на супруга, детей, родителей и даже супруга детей и родителей, бабушек, дедушек и внуков.

Упрощенное предоставление вида на жительство или гражданства в обмен на инвестиции широко распространено в мире. По данным компании Henley&Partners, большой популярностью пользуются программы, которые позволяют получить европейский ВНЖ через покупку недвижимости, среди них программы Португалии (минимальные инвестиции от 200 тыс. евро), Греции (от 250 тыс. евро), Испании (500 тыс. евро), Латвии (60 тыс. евро), Кипра (300 тыс. евро).

По данным МВД, за прошлый год вид на жительство в России оформили свыше 220 тыс. человек, в основном граждане бывших советских республик, кроме стран Прибалтики и Грузии - Таджикистана (почти 49 тыс.), Украины (37 тыс.), Казахстана (свыше 25 тыс.), Узбекистана (24 тыс.), Азербайджана (19 тыс.), Армении (18 тыс.), Белоруссии (11 тыс.), Киргизии и Молдовы (по 9 тыс.). Всего на начало года в стране действовало более 620 тыс. видов на жительство.

Для российских "золотых виз" ограничений по странам не будет, уточнил Решетников.

Экономика Финансы Инвестиции Правительство Минэкономразвития Иностранцы в России

Главное сегодня

МИД РФ разочарован решением Словакии о высылке российских дипломатов
Путин предложил преференции компаниям за инвестиции в "зеленые технологии"
МОК утвердил музыку Чайковского в качестве гимна России на Играх
Субсидируемые авиабилеты могут начать продавать через портал госуслуг
Курс рубля взлетел после сообщений о завершении проверки войск на границе
Некоторым категориям работников будет легче получить доплаты к пенсии
В РАН назвали самые востребованные профессии будущего