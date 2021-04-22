Российские "золотые визы" обойдутся инвесторам минимум в 30 млн рублей

В качестве минимального критерия упрощенной выдачи вида на жительство иностранным предпринимателям обсуждаются инвестиции в размере 30 млн рублей в работающий в России бизнес или в недвижимость, сообщил министр экономического развития Максим Решетников на брифинге в Белом доме.

По его словам, правительство одобрило законопроект о российских "золотых визах" (выдачи ВНЖ без необходимости пребывания в стране полтора года в обмен на инвестиции). Решетников рассчитывает на его принятие Госдумой в осеннюю сессию. Как ожидается, закон заработает в середине 2022 года. Критерии выдачи "золотых виз" будет устанавливать правительство. Ранее среди них рассматривались также инвестиции в размере 10 млн руб. в создание своего дела в России с трудоустройством российских граждан, а также покупка российских гособлигаций, но с учетом обсуждений порог решено ужесточить.

ВНЖ дает возможность свободно перемещаться по стране, выезжать за ее пределы и возвращаться обратно, не оформляя приглашения и визы, устраиваться на работу или открывать свое дело в любом регионе, пользоваться всеми социальными гарантиями наравне с гражданами страны. Предполагается, что инвестор сможет оформить ВНЖ также на супруга, детей, родителей и даже супруга детей и родителей, бабушек, дедушек и внуков.

Упрощенное предоставление вида на жительство или гражданства в обмен на инвестиции широко распространено в мире. По данным компании Henley&Partners, большой популярностью пользуются программы, которые позволяют получить европейский ВНЖ через покупку недвижимости, среди них программы Португалии (минимальные инвестиции от 200 тыс. евро), Греции (от 250 тыс. евро), Испании (500 тыс. евро), Латвии (60 тыс. евро), Кипра (300 тыс. евро).

По данным МВД, за прошлый год вид на жительство в России оформили свыше 220 тыс. человек, в основном граждане бывших советских республик, кроме стран Прибалтики и Грузии - Таджикистана (почти 49 тыс.), Украины (37 тыс.), Казахстана (свыше 25 тыс.), Узбекистана (24 тыс.), Азербайджана (19 тыс.), Армении (18 тыс.), Белоруссии (11 тыс.), Киргизии и Молдовы (по 9 тыс.). Всего на начало года в стране действовало более 620 тыс. видов на жительство.

Для российских "золотых виз" ограничений по странам не будет, уточнил Решетников.