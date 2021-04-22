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22.04.2021 19:01
Рубрика: Экономика

Росстат зафиксировал замедление роста средних цен на бензин

Текст: Сергей Тихонов
Средние розничные цены на автомобильный бензин за период с 12 по 19 апреля выросли на 1 копейку до 47,62 рубля за литр. Стоимость дизельного топлива снизилась на 2 копейки до 49,51 рубля за литр. Об этом свидетельствуют последние данные Росстата.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Прошлая статистика Росстата показывала с 5 по 12 апреля рост средней цены на бензин на 5 копеек, а с 29 марта по 5 апреля - на 13 копеек. Рост цен фиксируется 17 недель подряд.

Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости
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За неделю с 12 по 19 апреля бензин самой распространенной в России марки АИ-92 подорожал на 1 копейку до 44,95 рубля за литр. Стоимость марки АИ-95 выросла на 2 копейки - 48,55 рубля за литр, цена марки АИ-98 увеличилась на 4 копейки- 55,20 рубля за литр.

Рост цен на бензин отмечен в 18 центрах субъектов Российской Федерации. Более всего он подорожал в Якутске - на 0,8% и Петропавловске-Камчатском - на 0,5%. Снижение цен на бензин зафиксировано в шести центрах субъектов РФ. Более всего он подешевел во Владимире - на 0,5% и Тамбове - на 0,4%.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 44,09 до 45,65 рубля, марки АИ-95 - от 48,50 до 51,99 рубля, марки АИ-98 - от 49,99 до 57,39 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 43,30 до 45,85 рубля, марки АИ-95 - от 47,00 до 49,98 рубля, марки АИ-98 - от 54,00 до 57,66 рубля за литр.

В среднем с начала года бензин марки АИ-92 подорожал на 3,7%, бензин марки АИ-95 на 3,2%, марка АИ-98 - на 3,1%, а дизельное топливо повысилось в цене на 1,6%.

По сравнению с предшествующей неделей производство бензина с 12 по 18 апреля снизилось на 1,8%, а выпуск дизельного топлива выросло на 3,8%.

Экономика Транспорт Бензин Правительство Минэкономразвития Росстат Цены на бензин

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