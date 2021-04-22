Счетная палата оценила программу помощи банкам на 0,8 трлн рублей

Счетная палата в целом положительно оценила результаты программы докапитализации банков, по которой в самый разгар кризиса 2015 года 33 кредитных учреждения получили в виде субординированных займов гособлигации (ОФЗ) на 838 млрд рублей.

Благодаря этой помощи банки могли получать дополнительную ликвидность за счет сделок репо или продажи ОФЗ, в обмен они брали на себя обязательства в течение трех лет наращивать кредитование приоритетных секторов не менее чем на 1% в месяц. С мая 2015 года по 1 июля 2019 года (сроки выполнения обязательств) эти банки нарастили кредитование в приоритетных секторах на 3,477 трлн руб., а затем, как отмечает Счетная палата, их кредитный портфель рос почти с той же скоростью, что и по банковскому сектору в целом (14,5%). В 2019-2020 годах на долю докапитализированных банков приходилось свыше 40% ссудной задолженности компаний, работающих в приоритетных отраслях.

Часть банков - участников программы лишились лицензий или были отправлены на санацию в период активной "расчистки" банковского рынка, в итоге около четверти предоставленных субординированных займов были списаны, на начало этого года действовали договоры субординированного займа с 21 банком на 626 млрд рублей.

Ряд банков, как отмечает Счетная палата, систематически не выполняли свои обязательства по соглашениям. "На 1 января текущего года за неисполнение предусмотренных соглашениями обязательств уплачены штрафные санкции на сумму 1,4 млрд рублей", - сообщил аудитор Счетной палаты Алексей Саватюгин.

Всего Агентство по страхованию вкладов (оператор программы) перечислило в бюджет 282,3 млрд рублей, полученных от докапитализированных банков, в том числе в виде процентов по субординированным займам. Их банки уплачивают своевременно, отметил Саватюгин.