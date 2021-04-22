Сертификат для поездок по Европе будет готов к летним отпускам

В Евросоюзе к лету будет учрежден сертификат для поездок за границу, удостоверяющий, что его владелец не болеет коронавирусом. Переговоры по этому вопросу в ЕС начнутся в мае, чтобы к июню были готовы правила действия документа для путешествий, сообщает телеканал Euronews.

"Нужно еще преодолеть некоторые технические разногласия. С начала июня Еврокомиссия вместе со странами-членами запустит пилотный проект, чтобы отработать взаимодействие и быть готовыми к лету", - заявил еврокомиссар по юстиции Дидье Рейндерс.

На данном этапе предполагается, что граждане Евросоюза смогут получить сертификат, сразу после того, как получат первый укол от коронавируса. Европейцы, не получившие прививки до лета, смогут выезжать за границу с отметкой о получении негативного теста на COVID-19, за который придется заплатить.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подвергла критики планы ЕС по выдаче таких проездных документов. По оценкам специалистов, прививки не всегда останавливают распространение инфекции. В Евросоюзе признают, что панацеи от коронавируса пока нет. На данный момент неизвестно, возможен ли вообще абсолютный иммунитет. Лица, перенесшие заболевание, по всей видимости, обладают иммунитетом максимум на 180 дней или меньше. Это зависит от изменений в состоянии здоровья.