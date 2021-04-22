Слуцкий: Россия останется в Совете Европы до решения руководства страны

Россия продолжит работать в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и после принятия там резолюции по делу блогера Алексея Навального. Это продолжится по крайней мере до тех пор, пока руководством страны не будет принято решение о членстве РФ в данной организации. Об этом журналистам заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

ПАСЕ ранее сегодня приняла резолюцию с призывом к РФ вернуть свободу Навальному до 7 июня 2021 года, когда состоится заседание Комитета министров Совета Европы.

В Госдуме заявили, что Москва не собирается выполнять резолюцию ПАСЕ. Глава делегации России в ассамблее, вице-спикер Госдумы Петр Толстой пояснил, что это противоречит Конституции страны или решению российского суда. Он назвал провальными попытки Запада оказать давление на Россию с использованием институтов Совета Европы.

Несмотря на это решение, РФ не собирается идти на провокации и "хлопать дверью в Совете Европы из-за кейса блогера", добавил Слуцкий. "Слишком много чести", - подчеркнул политик.

Это непросто, но РФ продолжит работать в ПАСЕ - пока не принято соответствующего решения руководства России в отношении членства в этой международной организации, заявил Слуцкий.