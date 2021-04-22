Спасатели заявили о скором окончании кислорода у моряков с затонувшей подлодки

Спасатели, прочесывающие Балийское море в поисках затонувшей индонезийской подводной лодки с 53 моряками на борту, надеются, что команда все еще жива, но по мере того, как проходят часы с момента исчезновения судна, шансы на выживание экипажа становятся все меньше.

Начальник штаба ВМС Индонезии адмирал Юдо Маргоно сообщил журналистам в четверг, что в результате спасательных работ в районе, где предположительно затонула дизельная субмарина KRI Nanggala 402, примерно в 100 километрах к северу от курортного острова Бали, был обнаружен объект с "высокой магнитной силой", плавающий на глубине от 50 до 100 метров. "Мы надеемся, что это KRI Nanggala", - сказал он. Вместе с тем, в среду представители ВМС заявили, что, по их мнению, подводная лодка могла затонуть в особенно глубоком месте в относительно мелком море - примерно 600-700 метров , что намного больше, чем максимальная рабочая глубина лодки, и, вероятно, ниже его так называемой "глубины раздавливания", сообщает National Public Radio.

Начальник штаба военно-морского флота подчеркнул, что даже в самом лучшем случае, поскольку кислород, как ожидается, закончится рано в субботу, быстрое спасение будет иметь решающее значение. "Надеюсь, мы сможем спасти их до того, как закончится кислород", - сказал он.

KRI Nanggala проводила учения рано утром в среду, когда военно-морской флот сообщил, что субмарине было дано разрешение на погружение, и моряки больше не поддерживали радиосвязь. Ранее спасатели сообщали об обнаружении нефтяного пятна на поверхности и наличии запаха дизельного топлива, но не было возможности узнать, исходит ли оно от подлодки. Хотя нефтяное пятно могло быть признаком того, что судно было уничтожено, военно-морские силы заявили, что это могло просто означать, что топливный бак субмарины был поврежден. Это мог быть даже преднамеренный сигнал экипажа.

Подводная лодка немецкого производства находится на вооружении ВМС Индонезии с начала 1980-х годов. Несмотря на такой возраст, переоборудование судна южнокорейской компанией Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering было завершено в 2012 году. Представитель Daewoo сообщил Associated Press, что компания модернизировала внутренние конструкции и системы лодки. Официальный представитель Daewoo Shipbuilding Ан Кук Хён сообщил AP, что эта подводная лодка рухнет, если она уйдет на глубину более 200 метров.

Со своей стороны Фрэнк Оуэн, секретарь Австралийского института подводных лодок, заявил о том, что большинство спасательных систем подобных субмарин рассчитаны только на глубину 600 метров. "Они могут пойти глубже, если у них будет запас прочности, заложенный в конструкцию, но насосы и другие системы, которые связаны с этим, могут не иметь возможности работать. Таким образом, они могут выжить на такой глубине, но не обязательно работать", - отметил эксперт, добавив, что индонезийская субмарина не была оснащена специальной заглушкой люка , которая позволила бы экипажу переместиться на другое судно во время подводной спасательной операции.

В четверг индонезийские военные заявили, что по крайней мере 20 кораблей ВМС, две подводные лодки и пять самолетов обыскивают этот район, а судно для гидро-океанографических исследований, оснащенное оборудованием для обнаружения под водой, также направилось в район нефтяного пятна. ВМС Индонезии заявили, что Россия, Австралия, Южная Корея, США, Германия, Франция, Индия и Турция предложили свою помощь в поисках подводной лодки и возможном спасении экипажа.