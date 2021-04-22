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Рубрика: В мире

Спасатели заявили о скором окончании кислорода у моряков с затонувшей подлодки

Текст: Максим Макарычев
Фото: EPA-EFE/INDONESIAN NAVY Фото: EPA-EFE/INDONESIAN NAVY
Фото: EPA-EFE/INDONESIAN NAVY

Спасатели, прочесывающие Балийское море в поисках затонувшей индонезийской подводной лодки с 53 моряками на борту, надеются, что команда все еще жива, но по мере того, как проходят часы с момента исчезновения судна, шансы на выживание экипажа становятся все меньше.

Фото: Zul Trionggono Edoardo/Anadolu Agency via Getty Images
На пропавшей индонезийской подлодке осталось кислорода на 72 часа

Начальник штаба ВМС Индонезии адмирал Юдо Маргоно сообщил журналистам в четверг, что в результате спасательных работ в районе, где предположительно затонула дизельная субмарина KRI Nanggala 402, примерно в 100 километрах к северу от курортного острова Бали, был обнаружен объект с "высокой магнитной силой", плавающий на глубине от 50 до 100 метров. "Мы надеемся, что это KRI Nanggala", - сказал он. Вместе с тем, в среду представители ВМС заявили, что, по их мнению, подводная лодка могла затонуть в особенно глубоком месте в относительно мелком море - примерно 600-700 метров , что намного больше, чем максимальная рабочая глубина лодки, и, вероятно, ниже его так называемой "глубины раздавливания", сообщает National Public Radio.

Начальник штаба военно-морского флота подчеркнул, что даже в самом лучшем случае, поскольку кислород, как ожидается, закончится рано в субботу, быстрое спасение будет иметь решающее значение. "Надеюсь, мы сможем спасти их до того, как закончится кислород", - сказал он.

KRI Nanggala проводила учения рано утром в среду, когда военно-морской флот сообщил, что субмарине было дано разрешение на погружение, и моряки больше не поддерживали радиосвязь. Ранее спасатели сообщали об обнаружении нефтяного пятна на поверхности и наличии запаха дизельного топлива, но не было возможности узнать, исходит ли оно от подлодки. Хотя нефтяное пятно могло быть признаком того, что судно было уничтожено, военно-морские силы заявили, что это могло просто означать, что топливный бак субмарины был поврежден. Это мог быть даже преднамеренный сигнал экипажа.

Подводная лодка немецкого производства находится на вооружении ВМС Индонезии с начала 1980-х годов. Несмотря на такой возраст, переоборудование судна южнокорейской компанией Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering было завершено в 2012 году. Представитель Daewoo сообщил Associated Press, что компания модернизировала внутренние конструкции и системы лодки. Официальный представитель Daewoo Shipbuilding Ан Кук Хён сообщил AP, что эта подводная лодка рухнет, если она уйдет на глубину более 200 метров.

Фото: AP Photo/Firdia Lisnawati
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Со своей стороны Фрэнк Оуэн, секретарь Австралийского института подводных лодок, заявил о том, что большинство спасательных систем подобных субмарин рассчитаны только на глубину 600 метров. "Они могут пойти глубже, если у них будет запас прочности, заложенный в конструкцию, но насосы и другие системы, которые связаны с этим, могут не иметь возможности работать. Таким образом, они могут выжить на такой глубине, но не обязательно работать", - отметил эксперт, добавив, что индонезийская субмарина не была оснащена специальной заглушкой люка , которая позволила бы экипажу переместиться на другое судно во время подводной спасательной операции.

В четверг индонезийские военные заявили, что по крайней мере 20 кораблей ВМС, две подводные лодки и пять самолетов обыскивают этот район, а судно для гидро-океанографических исследований, оснащенное оборудованием для обнаружения под водой, также направилось в район нефтяного пятна. ВМС Индонезии заявили, что Россия, Австралия, Южная Корея, США, Германия, Франция, Индия и Турция предложили свою помощь в поисках подводной лодки и возможном спасении экипажа.

В мире Юго-Восточная Азия Индонезия

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