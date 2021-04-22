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21.04.2021 23:50
Рубрика: Спорт

Беги, Егоров!

От Санкт-Петербурга до Владивостока
Текст: Ольга Журман (Владивосток)
Российская газета - Неделя № 86(8437)
Год, два месяца и 17 дней потребовалось инженеру-электрику Максиму Егорову, чтобы пробежать почти 10 тысяч километров от Северной столицы до Приморья.
Максим Егоров: Самое сложное - не сдаться. Фото: instagram.com / kurmish91 Максим Егоров: Самое сложное - не сдаться. Фото: instagram.com / kurmish91
Максим Егоров: Самое сложное - не сдаться. Фото: instagram.com / kurmish91

Идея пришла ему в голову в 2018 году. Максим взял старт 26 января 2020 года, участвуя в традиционном марафоне "Дорога жизни", приуроченном к дате разгрома фашистских войск под Ленинградом.

Но когда все финишировали, Максим продолжил бег дальше. Бежал один с 6-килограммовым рюкзаком за спиной, без всякого сопровождения.

Взял на работе отпуск, тратил в дороге личные накопления. Конечно, на всем пути ему помогали. Но моменты отчаяния, признается Максим, были. "Самое сложное - это не сдаться".

Поскольку стартовал парень до объявления пандемии, она стала главной неприятностью. Закрытые кафе и гостиницы ему начали попадаться, когда Максим был уже на Урале. Он даже не мог посидеть в теплом помещении, приходилось ночевать у местных жителей.

Спортсмен старался преодолевать зимой ежедневно по 30-40 километров, летом 50-60. Бежал честно, то есть ни шагу пешком.

Кстати

На 10 тысяч километров понадобилось всего шесть пар кроссовок.

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