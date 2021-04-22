Стали известны новые подробности об iOS 15

Apple планирует изменить экран уведомлений в операционной системе iOS 15. Ее анонс планируется на Всемирной конференции разработчиков WWDC летом этого года.

Пользователи смогут выбирать различные режимы работы устройства (например, "за рулем", "на работе" и "сон") и определять, какие уведомления смогут приходить во время работы каждого из них, пишет Bloomberg. Изменить режим можно будет на экране блокировки или в настройках.

В свою очередь мессенджер iMessage станет социальной сетью. Как именно изменится приложения, пока неизвестно. Ожидается, что компания обновит и домашний экран для планшета iPad. В частности, Apple позволит размещать виджеты на любом месте экрана.

Выход операционной системы iOS 15 состоится осенью этого года.