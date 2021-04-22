В Гуанси-Чжуанском автономном районе 29-летний Цинь Чжаочжи работает дорожным экспертом. В административном центре района Наньнине он бывал только четыре раза.

На протяжении десятилетий от монотонности и обособленности Хуаньцзян-Маонаньского автономного уезда, где Цинь родился, вырос и получил образование, можно было сбежать лишь по одной дороге. Недавно представителям народности маонань стали доступны автомобили, но раньше, чтобы съездить в магазины и развлекательные заведения в Наньнине, Циню приходилось выезжать туда на автобусе еще до рассвета. Нужно было предпринять длинное путешествие в темном автобусе, который пробирался по извилистым дорогам вдоль скал. Если он приезжал в Наньнин до наступления темноты, то считал, что ему повезло.

В Наньнине уставших с дороги людей встречали звуки оживленного города, неоновые вывески и другие атрибуты городской жизни, которых они не видели в родных местах. "Ехать на автобусе было мучением, но оно того стоило: я приезжал в город, который меня завораживал", - говорит Цинь.

Но скоро он и все остальные жители района смогут попадать в город гораздо быстрее: между Наньнином и Гуйяном, административным центром соседней провинции Гуйчжоу, строится сверхскоростная железная дорога - в рамках проекта интеграции регионального развития.

Хуаньцзян-Маонаньский автономный уезд, расположенный между двумя экономическими центрами, от этого тоже выиграет.

Уезд, где живут более 70 процентов представителей народности маонань, которых в Китае в общей сложности насчитывается около 100 тысяч, и представители других этнических групп, раньше был очень бедным. В прошлом году местные власти объявили, что благодаря кампании по искоренению бедности в сельских местностях в уезде больше нет бедных жителей.

Фермеры переселились в новую деревню в волости Даань Хуаньцзян-Маонаньского автономного уезда, переехав с этого места в 2017 году. Фото: Чжоу Хуа / Синьхуа

Это достижение - важная веха в истории народности маонань, одной из десятка малочисленных этнических групп Китая, которая до недавнего времени жила в крайне стесненных условиях.

"Из моей деревни теперь видно железнодорожные пути", - говорит Цинь.

После запуска железной дороги путешествие из Наньнина в Гуйян будет занимать менее двух часов

Благодаря кампании по искоренению бедности в деревнях появились асфальтовые дороги. Улучшенная транспортная система, которая снизила расходы, сподвигла фермеров заняться товарными сельхозкультурами, например, мандаринами, говорит Цинь. Пандемия в Китае взята под контроль, и в начале прошлого месяца только в Гуанси тяжелая техника снова стала работать более чем на 200 строительных площадках, а рабочие смогли прокладывать туннели, строить мосты и укладывать рельсы.

Местные власти говорят, что в первом квартале этого года планируют направить на строительство железной дороги 850 миллионов юаней (131 миллион долларов), а общая стоимость проекта, по оценкам, составит около 13,1 миллиарда юаней. Предполагается, что 500-километровая сверхскоростная железная дорога будет запущена к 2023 году.

Новая деревня Кэай в волости Даань Хуаньцзян-Маонаньского автономного уезда, куда переехали фермеры с прежнего места в 2017 году. Фото: Чжоу Хуа / Синьхуа

По словам экспертов, после запуска железной дороги путешествие из Наньнина в Гуйян будет занимать меньше двух часов, что даст местному туризму толчок к развитию.

Для местных жителей железная дорога стала поводом для гордости. Железнодорожная служащая и представительница народности маонань из городского округа Лючжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе Тань Чуньли говорит, что каждый раз, возвращаясь домой в Хуаньцзян, она делает фото быстро строящейся железной дороги. "Я надеюсь, что с появлением сверхскоростного поезда в Хуаньцзяне станет больше туристов, которые будут любоваться невероятными видами", - говорит она.

Хуаньцзян - часть нового транспортного проекта, направленного на улучшение ситуации в менее благополучных регионах страны. В 2019 году центральные органы власти обнародовали план по возрождению сельских районов Китая при помощи лучшего транспортного сообщения до 2050 года.

Одна из целей плана - до 2035 года сделать так, чтобы дорога из любого крупнейшего города в другой занимала не более трех часов. Другая - создать к этому времени пригородные зоны, откуда можно добраться до городов за один час.

Цинь, который инспектирует качество дорог, работает на участке, соединяющем Хуаньцзян с Лочэн-Мулаоским автономным уездом. Этот участок заработал 25 марта в тестовом режиме. Он позволяет сократить время поездки из одного уезда в другой и приносит пользу жителям деревень, разбросанным между уездами по карстовым горам.

"Я замечаю, что теперь больше фермеров добираются до полей на электроскутерах. Благодаря дороге будет проще доставлять органические продукты на более крупные рынки", - говорит Цинь.