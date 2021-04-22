Турция вводит трехдневный локдаун

С пятницы, 23 апреля, по воскресенье, 25 апреля, в Турции вводится круглосуточный комендантский час. На такой шаг власти страны пошли на фоне резкого увеличения случаев коронавируса.

Только в прошлую пятницу был зафиксирован максимальный с начала пандемии коронавируса суточный прирост заболеваемости - 63082 случая, а в среду зафиксировали 346 смертей - это также максимальный показатель.

В сообщении МВД Турции, в частности, отмечается, что 23 апреля отмечается государственный праздник - День национальной независимости и детей. Чтобы избежать большого скопления людей на улице и дальнейшего распространения коронавируса, турецкие власти ограничивают выход граждан на улицу с 19:00 22 апреля. Завершится комендантский час в 05:00 26 апреля. В течение этих трех дней жители страны могут покидать дома только для посещения продуктовых магазинов и аптек, а также для визита к врачу и выгула собак.