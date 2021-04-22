Туристы смогут принять участие в экспедиции в самое сердце Сибири

Велика Россия, и каждый ее уголок заслуживает внимания и исследования. Стремление открыть настоящую, неизведанную Родину в ее заповедных краях, не тронутых цивилизацией, стало одним из трендов последних лет.

Российские маршруты оказались не менее привлекательны, чем заграничные туры, а временное закрытие границ дало новые возможности исследовать нашу необъятную страну. Компания "ВодоходЪ" организовала речной круиз, который поможет туристам открыть для себя самые малодоступные уголки нашей страны.

Енисей, связывающий судьбы и сердца

Временные ограничения в передвижении по миру дали мощный толчок росту внутреннего туризма в России. Россияне уже успели оценить преимущества отдыха в родной стране, когда открываешь для себя интересные и неизведанные места, не озадачиваясь формальностями, визами и сложной логистикой. Все более привлекательными становятся не только традиционно популярные туры в курортные районы, но и маршруты познавательной направленности, открывающие новые грани нашей бескрайней страны.

Новый формат путешествий по России развивает компания "ВодоходЪ", организовавшая речной круиз "Енисейская экспедиция" в самое сердце Сибири. Само по себе создание этой экспедиции - уже патриотический подвиг. Такого прорыва в туристической индустрии, глубокого погружения в природу, историю и культуру Енисейской Сибири еще не было.

Самое ценное, что надолго остается после "Енисейской экспедиции", - чувство гордости за нашу великую страну, эмоции и впечатления, которые сами по себе бесценны.

"Енисейская экспедиция" станет не просто отпуском, она перевернет ваше представление о людях, о стране, об истории, даже о вашем месте в этой жизни, где, с одной стороны, все очень быстротечно, а с другой - все очень устойчиво и подчинено совершенно другим законам, чем те, по которым мы привыкли жить. Законам природы.

Самое ценное, что надолго остается после "Енисейской экспедиции", - чувство гордости за нашу великую страну, эмоции и впечатления, которые сами по себе бесценны

На четырехпалубном речном теплоходе "Максим Горький", который, по сути, является плавучим отелем, всего 46 комфортабельных кают. Каждая палуба теплохода соответствует определенной географической зоне, через которую проходит Енисей: тайга, тундра и Арктика. Простор, тишину и отсутствие суеты, присущие глубинной России, поддерживает аутентичная атмосфера кают теплохода. В интерьерах здесь сочетаются дерево благородных пород, репродукции наскальных рисунков, географические карты Сибири XVII-XVIII веков.

Из окон теплохода "Максим Горький" на всем протяжении экспедиции, открывается роскошный вид на первозданную природу, на густую тайгу по обоим берегам могучего Енисея. Великая река, самая глубокая и полноводная в России, бассейн которой вдвое больше бассейна Волги, берет начало в Саянах и несет свои воды до Арктики. По Енисею проходит природная граница между Западной и Восточной Сибирью, а территорию России река разделяет приблизительно пополам, но исторически и по сей день объединяет судьбы и сердца.

Вот она - настоящая Россия

Меню ресторанов "Максима Горького" позволяет в полной мере ощутить вкус Сибири, понять ее историю, прочувствовать особенности традиций, быта и культуры. Здесь только фирменной ухи около десяти наименований! Меню включает сугудай из пеляди и муксуна, мусс из печени оленя в образе кедровой шишки, жареный папоротник с кедровыми орешками и еще десятки блюд, сочетающие сибирские традиции и авторские решения шеф-поваров.

Создателям круиза удалось обеспечить полноценное погружение в настоящую жизнь глубинной России. На одной из остановок можно посетить ненецкое этностойбище Тыяха и увидеть настоящее оленье стадо с почти тысячей голов, кочующее по тундре вместе с ненецкими оленеводами. В музее вечной мерзлоты в Игарке каждый может прикоснуться к образцам льдов - от речного енисейского до реликтового, добытого из древних ледников. Неподалеку в Ермаково находится объект "Стройка 503" - политый потом и кровью десятков тысяч заключенных участок Трансполярной магистрали, часть великой сталинской стройки - проект железной дороги от берегов Баренцева моря до побережья Охотского моря и до Чукотки. Здесь, в тайге, вросшие в землю вместе с колеей столетние паровозы, личные вещи и письма заключенных в маленьком музее вызывают одновременно ощущение гордости и скорби за великие замыслы и не менее великие утраты.

Никого не оставляет равнодушным знаменитая рыбалка на Енисее, "на зорьке". Многообразие рыбы, которая водится в Енисее, поражает: редкие хариус, ленок, таймень, муксун и более привычные окунь, карп и щука. Рыбу длиной меньше предплечья местные считают мальками и выпускают обратно в реку, кстати, на тайменя возможна только спортивная рыбалка. То, что удастся поймать под чутким руководством здешних рыболовов, отправляется прямо на кухню одного из ресторанов "Максима Горького".

Посетить места, в которые ведут маршруты круиза "Енисейская экспедиция", самостоятельно практически невозможно, но полученные впечатления стоят того, чтобы отправиться так далеко.

Четырехпалубный речной теплоход "Максим Горький" по сути является плавучим отелем. Фото: Из архива ООО "ВОДОХОДЪ"

Центр России - плато Путорана

Кульминацией круиза для многих путешественников становится посещение географического центра России -плато Путорана. Сюда, в одно из самых труднодоступных мест на планете, можно попасть только на вертолете. С двух сторон плато эффектно обрывается гигантскими уступами высотой более 800 метров. В этих краях не живут люди, поэтому все осталось в первозданном, задуманном природой виде. Более того, на плато до сих пор остались места, куда не ступала нога человека.

Расположенное на самом севере Красноярского края, бальзатовое плато Путорана - второе в мире по величине и по площади сопоставимо с Британскими островами. По количеству озер и водопадов территория занимает первое место в России. Озер здесь насчитывается более 22 тысяч! Это территория находящегося под охраной ЮНЕСКО Путоранского заповедника, одного из крупнейших в России. Рассказывая о Путоранском плато, невозможно обойтись без слова "уникальный". Оно подходит и к ландшафту, и к карте полезных ископаемых, и к флоре, и к фауне.

Красноярские столбы

Еще одной вершиной круизной экспедиции по Енисейской Сибири на теплоходе "Максим Горький" можно считать посещение национального парка "Красноярские Столбы". Краеведы утверждают, что один из старейших заповедников в нашей стране, охраняемые территории Красноярского края "Столбы" -это единственный в России уголок природы, взятый под охрану государства по инициативе населения в 1925 году.

Красноярские столбы видно за десятки километров от столицы края. Сиенитовые скалы - гигантские, до 600 метров в высоту, массивы застывшей вулканической лавы, - по велению природы приняли облик исполинов, животных, мифологических, а то и инопланетных существ. И называются они диковинно. Такмак, Львиные ворота, Чертов палец, Манская баба и Манская стенка… Сибирские легенды расскажут о том, как появились эти названия и почему четыре скалы остались только с порядковыми номерами.

Справка

В "Енисейской экспедиции" все организовано на самом высоком уровне: как сам теплоход "Максим Горький", построенный в Австрии (проект Q-040) и прошедший недавно капитальную модернизацию до уровня 5*, так и маршрут, в течение которого гости пройдут почти 2 000 км по реке через три климатические зоны, встретятся с представителями шести малых народностей, посетят заповедные места, уникальные труднодоступные локации, куда можно добраться только вертолетом.

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