По словам отраслевых экспертов, сегодня для транснациональных фармацевтических корпораций Китай - вторая крупнейшая экономика мира и второй крупнейший рынок потребления лекарственных препаратов. И это не просто потенциальный покупатель, но и главная платформа для медицинских исследований и развития отрасли.

Американская фармкомпания приняла участие в 3-й Китайской международной импортной выставке в Шанхае в прошлом году. Фото: Чжан Юэвэй / Синьхуа

Несмотря на непростые международные отношения, транснациональные компании, в основном из США и Европы, расширяют сотрудничество с китайскими стартапами, которые специализируются на исследованиях в области биотехнологии, и институциями, занимающимися НИОКР. Подтверждением служит взаимовыгодное сотрудничество фармацевтических компаний Novartis (Швейцария), Eli Lilly (США), Boehringer Ingelheim (Германия) с китайскими партнерами - соответственно биотехнологической компанией BeiGene, фармацевтической компанией Innovent и Шанхайским международным медицинским центром.

Как говорят в консалтинговой фирме ChinaBio, в прошлом году международные фармкомпании заключили с китайскими партнерами 271 соглашение о лицензировании в таких сферах, как клинические испытания, разработка и реализация лекарственных препаратов и обмен данными. Это более чем на 50 процентов превысило результаты того же периода предыдущего года и более чем на 300 процентов - результаты 2015 года.

Компания очень гордится сотрудничеством с китайской биотехнологической компанией и совместной работой над созданием противоопухолевого препарата китайской разработки, чтобы предложить его всему миру, считает исполнительный директор швейцарской фармацевтической компании Вас Нарасимхан.

В начале этого года было принято соглашение о совместной разработке противоопухолевого препарата в США, ЕС, Великобритании и других странах и регионах. Обе компании могут проводить клинические испытания по всему миру, чтобы изучить совместимость препарата с другими лекарствами от рака.

По словам Нарасимхана, его компания впечатлена масштабом китайского биофармацевтического сектора. Он также отметил, чтобы лучше взаимодействовать с биотехнологической экосистемой, в филиале компании в Шанхае выстроены процессы развития бизнеса и лицензирования. В прошлом году объявлено о выпуске на китайский рынок препарата для выявления основной разновидности немелкоклеточного рака легких производства американской и китайской фармацевтических компаний.

В прошлом году международные фармкомпании заключили с китайскими партнерами 271 соглашение о лицензировании

Как соразработчики лекарства, компании заявили, что набирают пациентов, не являющихся гражданами Китая, для будущих клинических испытаний за пределами Китая и вместе с органами регулирования зарубежных стран пытаются найти лучший способ получить одобрение лекарства на международном уровне.

"Мы гордимся своим лекарством, ведь это пример того, как китайская разработка поможет всему миру. Оно показало, что китайские инновации приносят пользу больным не только в Китае. Плоды этих инноваций должны быть доступны всем странам", - говорит президент и главный управляющий подразделением Американской компании в КНР Хулио Гай-Хер.

Также он отметил, что в международных многоцентровых клинических испытаниях лекарства от рака груди на поздних стадиях приняли участие достаточное количество пациентов из Китая. "Клинические испытания вели два профессора из Пекина и Шанхая. В испытании участвовало 45 медицинских центров из разных стран, и 28 из них - китайские". Это позволило подать заявления на одобрение нового лекарства в органы регулирования в Китае и других странах одновременно.

26 марта швейцарская компания - лидер эстетической стоматологии и правительство шанхайского района Миньхан подписали документ о создании первого производственно-административного комплекса компании в Китае.

"Китайским стоматологам и пациентам будут доступны решения самого высокого качества, и эта новая инвестиция - пример китайско-европейского сотрудничества, дружбы и взаимной выгоды", - говорит глава швейцарской компании Гийом Данийо.

Три года назад начала работать компания в области реабилитации из Германии, сотрудничая с международным медицинским центром в Шанхае.

Пауль Шёнле, директор по клиническим исследованиям немецкого бренда, говорит, что китайские пациенты хорошо приняли предлагаемую модель реабилитации, которая включает методы оценки на разных стадиях, индивидуальное ведение пациентов на протяжении всего процесса и использование высокотехнологичного оборудования.