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22.04.2021 06:34
Рубрика: Общество

Ученые доказали опасность некоторых моделей питания

Текст: Тимур Алимов

Масштабное исследование ученых из Великобритании, Австралии и Китая доказало устойчивую связь определенных продуктов и режимов питания с риском развития сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти. Результаты работы опубликованы в журнале BMC Medicine.

Фото: iStock
Названы полезные для здоровья сосудов продукты

Авторы проанализировали данные 116 тысяч 806 человек в возрасте от 37 до 73 лет, которые с 2006 по 2010 годы участвовали в программе UK Biobank. Это продолжительное исследование различных факторов, которые, предположительно, влияют на развитие заболеваний. Респонденты, в частности, указывали сведения о продуктах, которые они потребляли за предыдущие 24 часа, режим питания включал от двух до пяти приемов пищи в сутки. Полученные данные сопоставлялись с регистрацией госпитализаций и смертей участников до 2017 и 2020 годов.

Как заявила ведущий автор исследования Кармен Пьернас, в результате были выявлены две распространенных модели питания, пагубно влияющие на здоровье. Первая - включает в себя большое количество шоколада и кондитерских изделий, масла и белого хлеба при малом числе овощей и фруктов. Вторая предполагает излишнее потребление сладких напитков, шоколада и кондитерских изделий, а также сахара, консервированных продуктов и небольшое количество масла и сыра.

Первого стиля питания придерживались, как правило, мужчины с невысоким достатком, при этом курящие, не занимающиеся спортом, страдающие ожирением или гипертонией. У лиц до 60 лет из этой группы риск сердечно-сосудистых заболеваний и ранней смерти был существенно выше, чем у людей старше 60 лет, не имеющих лишнего веса и потребляющих более здоровую пищу. Второй рацион питания был свойственен, в основном, для женщин - многие из них не курили и вели физически активный образ жизни, но тем не менее у них был выявлен повышенный холестерин, лишний вес, гипертония и диабет.

По словам Пьернас, распространенные диетические рекомендации основаны на питательных веществах, а не на самих продуктах, что может вводить общественность в заблуждение. Полученные результаты согласуются с предыдущими исследованиями, в которых говорилось о снижении риска сердечно-сосудистых заболеваний при потреблении пищи с меньшим количеством сахара и калорий.

"Выводы нашей работы могут быть применены для разработки диет, основанных на пищевых продуктах. Они помогут людям питаться правильнее и снизят риск сердечно-сосудистых заболеваний", - заявила автор.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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