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22.04.2021 18:58
Рубрика: Общество

Ученые России и США разработали нанопрепарат для лечения глаз

Текст: Юрий Медведев

Российско-американский коллектив создал новый терапевтический метод с использованием наночастиц фермента-антиоксиданта. Он снимает воспаления и восстанавливает ткани, не вызывая побочных эффектов - раздражения и аллергии. Результаты работы представлены в международном журнале Biomedicines.

Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края
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Как известно, одним из следствий воспаления глаз является перепроизводство активных форм кислорода (АФК), которое часто приводит к повреждению эпителий органа, нечеткости зрения и даже слепоте. Коллектив ученых НИТУ "МИСиС", МГУ имени Ломоносова, НМИЦ им. Гельмгольца и Университета Северной Каролины (США) решил проблему перепроизводства свободных радикалов, создав полимерные наночастицы фермента супероксиддисмутазы (Nano-SOD1). В ходе доклинических исследований на животных было показано, что введение этого препарата на 35% более эффективно по сравнению с другими ферментами. Ученые наблюдали уменьшение воспаления и восстановление антиоксидантной активности. Впереди клинические испытания препарата.

Общество Наука В мире США Наука и образование МГУ им. Ломоносова Научный подход с Юрием Медведевым 2021 - Год науки и технологий

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