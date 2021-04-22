Ученые России и США разработали нанопрепарат для лечения глаз

Российско-американский коллектив создал новый терапевтический метод с использованием наночастиц фермента-антиоксиданта. Он снимает воспаления и восстанавливает ткани, не вызывая побочных эффектов - раздражения и аллергии. Результаты работы представлены в международном журнале Biomedicines.

Как известно, одним из следствий воспаления глаз является перепроизводство активных форм кислорода (АФК), которое часто приводит к повреждению эпителий органа, нечеткости зрения и даже слепоте. Коллектив ученых НИТУ "МИСиС", МГУ имени Ломоносова, НМИЦ им. Гельмгольца и Университета Северной Каролины (США) решил проблему перепроизводства свободных радикалов, создав полимерные наночастицы фермента супероксиддисмутазы (Nano-SOD1). В ходе доклинических исследований на животных было показано, что введение этого препарата на 35% более эффективно по сравнению с другими ферментами. Ученые наблюдали уменьшение воспаления и восстановление антиоксидантной активности. Впереди клинические испытания препарата.