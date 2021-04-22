Утвержден новый порядок образовательной деятельности в школах

С одной стороны, многое в документе осталось без изменений. С другой, появились и "новинки", которые касаются перехода ребенка на семейную форму обучения. Самые интересные тезисы из документа - раскладываем по полочкам.

1) Допускается сочетание разных форм получения образования.

2) Образование может быть получено в школе, а также в форме семейного образования и даже самообразования (последнее - только для старшеклассников).

3) Если родители выбирают семейную форму образования, они информируют об этом местные органы власти за 15 дней до начала учебного года. Или - в течение 15 дней с момента утверждения приказа об отчислении ребенка из школы.

4) Индивидуальный учебный план ребенка формируется с учетом требований школьных стандартов (ФГОС).

5) При реализации образовательных программ используются разные технологии: в том числе дистанционные, электронное обучение. При этом должны соблюдаться гигиенические требования.

6) Школа может использовать сетевую форму образовательных программ. Проще говоря, заключать договор с другими образовательными организациями (например, музыкальными, спортивными школами или другими школами, детскими технопарками) и засчитывать занятия в них за свои школьные уроки.

7) Расписание занятий школа составляет с учетом дневной и недельной динамики умственной работоспособности ребенка. Нагрузка распределяется равномерно в течение недели.

8) Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным планом.

9) Продолжительность каникул - не менее 7 календарных дней. Сроки их начала и окончания школа устанавливает сама.

10) В первом классе нет оценок и домашних заданий.

11) Итоговая аттестация - обязательна для всех: и тех, кто учился в школе, и тех, кто учился в форме семейного образования.

12) Те, кто итоговую аттестацию не сдал или получил "двойку" после всех пересдач, получает не диплом об окончании школы, а справку.