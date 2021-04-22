В Австралии продано кольцо с самым крупным в стране бриллиантом

Кольцо с самым крупным бриллиантом Австралии было продано с аукциона в Сиднее. Об этом в четверг сообщил портал 9News, отмечая, что этот бриллиант стал также самым дорогим драгоценным камнем из когда-либо проданных в стране.

Бриллиант квадратной формы весом в 25 карат ушел с молотка за 1,25 миллиона австралийских долларов (965,2 тысячи долларов США). Известно, что камень, украшающий свадебное кольцо, был огранен в Австралии из необработанного алмаза, весившего 47,961 карата, пишет ТАСС. Руководитель отдела драгоценностей аукционного дома утверждает, что проданный бриллиант является уникальным и редким, не исключено, что он "единственный в своем роде".

Предыдущий рекорд Австралии был установлен в 2002 году. Тогда было продано кольцо с бриллиантом в 17,34 карата за 575 тысячи австралийских долларов.