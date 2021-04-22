В центральном матче тура "Спартак" примет армейцев

На выходных состоятся матчи 27-го тура чемпионата России. Главное событие намечено на воскресенье, когда в главном дерби страны "Спартак" встретится дома с ЦСКА.

В матче первого круга ЦСКА добился волевой победы над "Спартаком", выиграв со счетом 3:1. Фото: РИА Новости

Обе команды подходят к грядущему противостоянию в неважной форме. Армейцы находятся в кризисе: на прошлых выходных "красно-синие" уступили "Сочи" (1:2), а на неделе клуб вылетел из Кубка, крупно проиграв в полуфинале "Локомотиву" (0:3).

- С "Локомотивом" мы хорошо начали, все шло нормально до первого пропущенного гола. Надо реализовывать моменты. У нас было достаточно возможностей впереди. Желание есть, эпизоды есть, но голов нет. Если ты не сконцентрирован, то все получается так, как сегодня. На выходных у нас важный матч, постараемся исправиться, - отметил Олич.

В свою очередь "Спартак" в матче прошлого тура в свой день рождения (99 лет) проиграл дома одному из аутсайдеров чемпионата "Уфе" (0:3). Пожалуй, этот поединок был одним из худших в исполнении "красно-белых" при Доменико Тедеско. Смогут ли подопечные Тедеско в конце сезона побороться за чемпионство - загадка. Для этого им обязательно нужно побеждать ЦСКА. В ином случае "красно-белые" фактически распрощаются с надеждами на "золото". Тем временем определились финалисты Кубка России по футболу. За трофей 12 мая в Нижнем Новгороде поборются "Локомотив" и "Крылья Советов".

Первыми по хронологии путевку в финал разыгрывали "Ахмат" и "Крылья Советов". Основное время матча в Грозном закончилось вничью (0:0), а в серии пенальти удачливее оказались гости (4:1).

Во втором полуфинале соперничали "Локомотив" и ЦСКА. В отличие от "железнодорожников", армейцы уже лишились реальных шансов на чемпионство, и единственной возможностью завоевать трофей для них был как раз Кубок. Но и здесь их ждала неудача.

"Локомотив" - однозначно лучший клуб в России после возобновления сезона. "Красно-зеленые" выиграли во всех десяти весенних матчах, поднялись на второе место в турнирной таблице РПЛ, а теперь разгромили ЦСКА (3:0).

Напомним расклады в таблице: лидирует "Зенит" (55 очков), далее идут "Локомотив" (49), "Спартак" (47), "Рубин", ЦСКА, "Динамо" (по 46).

Где будем смотреть

24 апреля, суббота, "Матч ТВ"

13.55. "Урал" - "Ахмат". Прямая трансляция.

"Матч Премьер"

16.25. "Зенит" - "Ротор". Прямая трансляция.

18.30. "Динамо" - "Химки". Прямая трансляция.

"Матч! Футбол 2"

18.55. "Тамбов" - "Локомотив". Прямая трансляция.

25 апреля, воскресенье, "Матч ТВ"

16.25. "Спартак" - ЦСКА. Прямая трансляция.

"Матч Премьер"

13.55. "Уфа" - "Сочи". Прямая трансляция.

16.25. "Ростов" - "Арсенал". Прямая трансляция.

18.55. "Рубин" - "Краснодар". Прямая трансляция.