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22.04.2021 10:49
Рубрика: В мире

В Чили несколько десятков человек привили вакциной для собак

Текст: Юрий Когалов

Как минимум 75 человек были привиты в Чили вакциной для собак. Как сообщает агентство EFE, это произошло еще до того, как в страну были поставлены нормальные вакцины от коронавируса, но известно общественности об этих случаях стало только сейчас, когда секретариат здравоохранения региона Антофагаста обратился в прокуратуру.

Фото: Олеся Курпяева/РГ
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Как отмечают врачи, использование препаратов для животных на людях крайне опасно. "Есть исследования, которые говорят, что воздействие на людей может быть локальным, например, вызвать раздражение на месте укола, а может и привести к системным эффектам", - заявила министр здравоохранения региона Антофагаста Россана Диас.

Случаи использования собачьей вакцины на людях были выявлены в городе Калама на севере Чили. Представители секретариата здравоохранения региона Антофагаста обратили внимание, что работники двух ветеринарных клиник не использовали маски. Свое поведение они объяснили тем, что уже привиты. Как выяснилось, уколы им сделала местный ветеринар Мария Фернанда Муньос. При этом она использовала препарат, который вводят собакам для защиты от коронавируса, правда, от иного типа инфекции, которая встречается только у животных. Аналогичным образом поступал еще один ветеринар Карлос Пардо. Сколько людей они привили неправильной вакциной, до сих пор неизвестно. По данным властей, не менее 75 человек.

Кампания по вакцинации в Чили стартовала в конце декабря 2020 года, сначала защиту от коронавируса получали только медработники, а с февраля прививки стали делать и обычным людям. Согласно последним данным, хотя бы первую дозу вакцины получили уже 7,7 миллиона жителей страны (при населении в 18 миллионов человек). С начала пандемии в Чили было выявлено свыше 1,1 миллиона случаев заражения, 25 тысяч человек скончались.

В мире Южная Америка Чили Вакцинация от коронавируса

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