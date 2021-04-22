В Египте будут выпускать российскую вакцину "Спутник V"

Более 40 млн доз российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в год планируется выпускать на биотехнологических мощностях египетской компании "Минафарм" в Каире. Участие в оптимизации масштабирования выпуска вакцины в дальнейшем примет ее дочерняя структура ProBioGen, обладающая экспертизой в области векторных технологий, производства вакцин и генной терапии. Соглашение об этом с ними подписал 22 апреля Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Стороны планируют в ближайшее время приступить к трансферу технологий, чтобы запустить производство вакцины в 3 квартале 2021 года. Минпромторг назвал возможные сроки регистрации вакцины "Спутник Лайт" "Данное соглашение укрепит региональное лидерство "Минафарм" в области биотехнологий. Мы рады присоединиться к РФПИ в борьбе с пандемией коронавируса", - заявил генеральный директор египетской компании Вафик Бардисси. Компания "Минафарм" со штаб-квартирой в Каире продает более 100 продуктов, от молекул до сложных генно-инженерных белков, ее штат составляет более 1,4 тысячи человек. "ProBioGen AG", ее дочерняя компания в Германии, которая специализируется на разработке клеточных линий и поставляет запатентованные белковые и вирусные векторные технологии для крупных фармацевтических компаний и мировой биотехнологической промышленности. Сегодня российская вакцина "Спутник V" зарегистрирована в 61 стране с общим населением свыше 3 млрд человек. Регулятор ЕС не обнаружил образования тромбов после прививки "Спутником V"