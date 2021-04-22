В Египте будут выпускать российскую вакцину "Спутник V"

Стороны планируют в ближайшее время приступить к трансферу технологий, чтобы запустить производство вакцины в 3 квартале 2021 года.
"Данное соглашение укрепит региональное лидерство "Минафарм" в области биотехнологий. Мы рады присоединиться к РФПИ в борьбе с пандемией коронавируса", - заявил генеральный директор египетской компании Вафик Бардисси.
Компания "Минафарм" со штаб-квартирой в Каире продает более 100 продуктов, от молекул до сложных генно-инженерных белков, ее штат составляет более 1,4 тысячи человек. "ProBioGen AG", ее дочерняя компания в Германии, которая специализируется на разработке клеточных линий и поставляет запатентованные белковые и вирусные векторные технологии для крупных фармацевтических компаний и мировой биотехнологической промышленности.
Сегодня российская вакцина "Спутник V" зарегистрирована в 61 стране с общим населением свыше 3 млрд человек.