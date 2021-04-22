В Гонконге у 90-летней женщины мошенники выманили 32 миллиона долларов

В Гонконге телефонные мошенники выманили у 90-летней женщины, живущей в самом фешенебельном районе города на пике Виктория, 254,9 миллиона гонконгских долларов (32 миллиона долларов США).

Летом 2020 года женщине позвонил некий мужчина и представился сотрудником правоохранительных органов материкового Китая, который ведет очень серьезное расследование. По его словам, персональные данные женщины были использованы преступниками на материке, и теперь необходимо провести некоторые действия в интересах следствия.

В частности, сказал звонивший, тот факт, что личные данные попали в распоряжении криминальных лиц, угрожает сохранности сбережений женщины.

Поэтому эти сбережения необходимо перевести с ее счета на специальный счет следственной группы, чтобы деньгам ничего не угрожало, а правоохранители могли провести дополнительные проверки.

Через несколько дней к женщине пришел человек с телефоном и "специальной сим-картой", чтобы всегда быть на связи с сотрудниками службы безопасности. Этот человек, по всей видимости, завоевал доверие женщины, так как в течение следующих пяти месяцев она сделала в общей сложности 11 переводов средств на три разных счета на общую сумму 32 миллиона долларов США. С женщиной работали несколько человек - один приходил к ней в гости, другой сопровождал в банк и так далее.

История не вскрылась бы до сих пор, если бы помощница по хозяйству не подняла тревогу - ситуация ей показалась подозрительной. Криминальная полиция Гонконга начала расследование и вышла на 19-летнего молодого человека. Он был арестован, но затем отпущен под залог. Следствие продолжается, но есть определенные сомнения, что даже если преступники будут найдены, то потерпевшая получит назад свои деньги.

Этот случай - самый крупный в Гонконге, но не единственный. В октябре 2020 года мошенники выманили у 65-летней жительницы мегаполиса 68,9 миллиона гонконгских долларов (8,8 миллиона долларов США).

По информации полиции специального административного района, в первом квартале 2021 года число случаев телефонного мошенничества выросло на 18 процентов. За прошлый год преступники выманили у 1293 жертв в Гонконге в общей сложности 574 миллиона гонконгских долларов (74 миллиона долларов США).