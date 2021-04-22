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Рубрика: В мире

В Гонконге у 90-летней женщины мошенники выманили 32 миллиона долларов

Текст: Константин Волков
Фото: AP Photo/Vincent Yu Фото: AP Photo/Vincent Yu
Фото: AP Photo/Vincent Yu

В Гонконге телефонные мошенники выманили у 90-летней женщины, живущей в самом фешенебельном районе города на пике Виктория, 254,9 миллиона гонконгских долларов (32 миллиона долларов США).

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Летом 2020 года женщине позвонил некий мужчина и представился сотрудником правоохранительных органов материкового Китая, который ведет очень серьезное расследование. По его словам, персональные данные женщины были использованы преступниками на материке, и теперь необходимо провести некоторые действия в интересах следствия.

В частности, сказал звонивший, тот факт, что личные данные попали в распоряжении криминальных лиц, угрожает сохранности сбережений женщины.

Поэтому эти сбережения необходимо перевести с ее счета на специальный счет следственной группы, чтобы деньгам ничего не угрожало, а правоохранители могли провести дополнительные проверки.

Через несколько дней к женщине пришел человек с телефоном и "специальной сим-картой", чтобы всегда быть на связи с сотрудниками службы безопасности. Этот человек, по всей видимости, завоевал доверие женщины, так как в течение следующих пяти месяцев она сделала в общей сложности 11 переводов средств на три разных счета на общую сумму 32 миллиона долларов США. С женщиной работали несколько человек - один приходил к ней в гости, другой сопровождал в банк и так далее.

История не вскрылась бы до сих пор, если бы помощница по хозяйству не подняла тревогу - ситуация ей показалась подозрительной. Криминальная полиция Гонконга начала расследование и вышла на 19-летнего молодого человека. Он был арестован, но затем отпущен под залог. Следствие продолжается, но есть определенные сомнения, что даже если преступники будут найдены, то потерпевшая получит назад свои деньги.

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Этот случай - самый крупный в Гонконге, но не единственный. В октябре 2020 года мошенники выманили у 65-летней жительницы мегаполиса 68,9 миллиона гонконгских долларов (8,8 миллиона долларов США).

По информации полиции специального административного района, в первом квартале 2021 года число случаев телефонного мошенничества выросло на 18 процентов. За прошлый год преступники выманили у 1293 жертв в Гонконге в общей сложности 574 миллиона гонконгских долларов (74 миллиона долларов США).

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