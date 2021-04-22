Компания Pfizer сообщила, что ее вакцину от коронавируса начали подделывать. В Польше и Мексике правоохранительные органы обнаружили фальшивые препараты, маркированные как вакцина Pfizer-BioNTech.

Появление на рынке контрафактных лекарств препаратов от коронавируса было только вопросом времени. Когда крупнейшие фармкомпании начали регистрировать свои вакцины, международная организация уголовной полиции Интерпол разослала правоохранительным органам всех 194 стран-участниц предупреждение "оранжевого" уровня об ожидаемом увеличении числа подделок, причем не только вакцин, но и тестов на коронавирус. В сообщении отмечалось, что мошенники особенно часто пытаются продавать поддельные медицинские товары в интернете. Генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток призвал потребителей избегать покупки онлайн всего, что рекламируется как вакцина от коронавируса.

Мониторингом ситуации с контрафактными препаратами против COVID-19, в том числе в интернете, занимаются полиция и службы безопасности фармацевтических компаний, которые их производят. Зимой польские киберполицейские отследили объявления о продаже вакцины Pfizer-BioNTech и изъяли несколько флаконов с жидкостью. После экспертизы выяснилось, что вместо лечебного препарата в флаконах содержалась гиалуроновая кислота, которая используется в средствах для ухода за кожей. В Польше сделать прививку фальшивой вакциной никому не успели, а вот в Мексике, по данным местной полиции, пострадали около 80 человек. В начале февраля в ходе спецоперации в клинике, где людям вводили поддельные вакцины, были задержаны шесть человек и конфискованы флаконы, хранившиеся в холодильнике для прохладительных напитков. Позже выяснилось, что в емкостях с "вакциной от коронавируса" находилась дистиллированная вода. Причем стоила такая прививка около тысячи долларов за одну дозу. По данным представителей фармотрасли, в последние годы подделка рецептурных средств становится все более прибыльной - оборот таких "лекарств" оценивается более чем в 200 миллиардов долларов в год.