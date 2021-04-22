В Испании партию "Вокс" обвинили в ксенофобии

Испанскую ультраправую партию "Вокс" ("Голос") обвинили в ксенофобии из-за предвыборного плаката. На одном из постеров, выпущенных к выборам, которые пройдут в мае в Мадриде, отмечается, что несовершеннолетние мигранты, прибывшие в Испанию без родителей или опекунов, получают от государства больше помощи, чем испанские пенсионеры. Размеры выплат отличаются в 10 раз (4700 против 426 евро, согласно информации на плакате).

Остальные партии, входящие в Конгресс депутатов (нижнюю палату парламента пиренейского королевства), тут же набросились на "Вокс" с критикой, называя ее плакат отвратительным, постыдным, расистским и разжигающим ненависть. Глава Народной партии Пабло Касадо заявил, что такие утверждения вводят в заблуждение граждан, в Мадриде нет такой проблемы, поскольку в столице находятся всего 269 несовершеннолетних мигрантов, и выплаты, которые они получают, не влияют на общую экономическую ситуацию. "Эта тема не представляет интереса для региональных выборов в Мадриде", - отметили в Народной партии.

Лидер "Унидас Подемос" Пабло Иглесиас пошел еще дальше, он обратился в прокуратуру с жалобой на "Вокс", обвиняя ее в преступлениях на почве ненависти и дискриминации. Жалобы написали также некоторые неправительственные правозащитные организации.

"Это нападение на наиболее уязвимых детей в нашей стране, детей, которые мигрируют в одиночку, которые мигрируют без своей семьи, которые много раз подвергались ужасному насилию", - отметила со своей стороны министр по социальным правам Ионе Беларра, член партии "Унидас Подемос".

В итоге прокуратура начала расследование по этому делу.

Однако в "Вокс" своей вины не чувствуют. Как заявили в партии, нелегальных мигрантов надо выслать на их родину, а деньги, которые на них тратятся, отдать испанцам, пострадавшим от кризиса, вызванного пандемией коронавируса. "Солидарность - это, прежде всего, помощь нашим соотечественникам", - отметил депутат от "Вокс" Хавьер Ортега Смит.