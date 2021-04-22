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Рубрика: В мире

В Италии арестован сообщник организатора теракта в Ницце в 2016 году

Текст: Максим Макарычев

На юге Италии задержан 28-летний албанец, причастный к теракту во французском городе Ницца. Агентство La Presse сообщило, что полиция арестовала подозреваемого в Спаранисе, расположенном примерно в 40 километрах к северу от Неаполя.

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Эндри Эленци обвиняется в передаче оружия Мохамеду Лахуайей Булелю, жертвами которого в июле 2016 года стали 86 человек. Злоумышленник на грузовике выехал на Английскую набережную в Ницце. Под колесами машины оказались люди, пришедшие посмотреть на фейерверк в честь Дня взятия Бастилии. Террорист был ликвидирован силовиками.

Французские власти заявляют, что Булель, тунисец с французским гражданством, был сторонником экстремистской группировки ИГИЛ (запрещена в России). В прошлом году прокуратура обратилась с официальным запросом о привлечении к суду девяти причастных к теракту лиц, уточняет Associated Press.

В мире Европа Италия Теракт в Ницце

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