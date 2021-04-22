В Киргизию 22 апреля прибудет первая партия российской вакцины "Спутник V"

В Киргизию 22 апреля прибывает первая партия российской вакцины "Спутник V". Об этом сообщило посольство Российской Федерации в Киргизии.

По информации ведомства, поставка 20 тысяч доз препарата осуществляется в рамках договоренностей, достигнутых в ходе визита президента КР Садыра Жапарова в Москву 24-25 февраля 2021 года.

Ранее официальные источники Киргизии сообщали, что в республике ожидают прибытие 30 тысяч доз российской вакцины "Спутник V", а также 405 тысяч доз AstraZeneca.

Кампания по вакцинации от коронавируса в стране стартовала 29 марта благодаря гуманитарной помощи КНР, откуда поступило 150 тысяч доз вакцины Sinopharm.

Между тем по информации Республиканского штаба по борьбе с COVID-19, за минувшие сутки в стране выявлены 380 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Всего с марта 2020 года в республике зарегистрировали более 90 тысяч случаев заболевания COVID-19.